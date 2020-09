Ribnitz-Damgarten

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben derzeit mit einer Vielzahl an Problemen zu kämpfen. Fast täglich sorgt US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen. Die Corona-Krise hat die USA fest in der Hand. Und eines der langwierigsten und größten Probleme scheinen die USA so ganz und gar nicht in den Griff zu bekommen: Rassismus und Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung sowie Polizeigewalt gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe.

Unter dem Slogan „ Black Lives Matter“ wird nahezu täglich gegen die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung demonstriert und protestiert. Auch hier kommt es zu Gewalt. Die Protestbewegung gibt es bereits seit 2013. Doch vor allem mit dem Tod von George Floyd am 25. Mai dieses Jahres – der Afroamerikaner war im Verlauf einer Festnahme getötet worden – wurde die Protestbewegung weltweit bekannt, der sich auch zahlreiche Prominente anschlossen, wie beispielsweise Spitzensportler.

Anzeige

Die Sprache der Musik

Auch etliche Menschen in Ribnitz-Damgarten lassen die Geschehnisse nicht kalt. Ronny Bruch und Helene Löber möchten jetzt auch aus unserer Region ein Zeichen setzen – und zwar mit der Sprache der Musik. Das Paar hat einen Song aufgenommen und hofft, damit gehört zu werden und einen Beitrag im Kampf gegen Rassismus zu leisten. „Ich habe den Song angefangen, weil ich seit geraumer Zeit mitbekomme, was für ein krasser Rassismus in den USA herrscht“, sagt Ronny Bruch, hauptberuflich unter anderem Instrumentalpädagoge. Bereits lange vor dem Tod von George Floyd habe der 32-Jährige sich mit dem Thema beschäftigt.

Weitere OZ+ Artikel

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Bruch und seine Freundin sehen in der Musik einen Weg, auf die Thematik aufmerksam zu machen, darüber aufzuklären und etwas zu bewegen. „Man könnte auch auf die Straße gehen. Aber die Proteste in den USA zeigen, dass Gewalt keine Lösung ist. Du bekommst Gewalt und gibst Gewalt. Das potenziert sich. Musik ist eine friedliche Antwort auf das Problem“, sagt Ronny Bruch.

Originalaufnahmen für die Authentizität

Entstanden ist dabei kein normaler Pop-Song, viel eher haben Ronny Bruch und Helene Löber eine Art Soundcollage geschaffen. „Nach dem Tod von George Floyd habe ich mich intensiv damit beschäftigt und viele Nachrichten geschaut“, so Bruch. Aus diesen hat er Tonschnipsel von Originalaufnahmen verwendet, angefangen bei den weltbekannt gewordenen vermeintlich letzten Worten Floyds, „I can’t breathe“, über Ausschnitte aus Reden von Protestkundgebungen und lauten Rufen der Protestler, wie „No justice, no peace“, bis zur Trauerrede von Floyds Bruder mit den Worten „I want justice for my brother“.

„Der Song ist chronologisch aufgebaut“, erklärt Bruch. Mit den Tonschnipseln zeichnet er somit die Geschehnisse vom Tod bis zur Beerdigung Floyds nach, unterstützt durch den eigenen Gesang. „In den Originalaufnahmen spürt man die ganze Emotion. Das kann man selbst nicht nachmachen“, sagt Helene Löber, hauptberuflich Osteopathin und Mitglied in einem russischen Frauenchor. Deshalb sei der eigene Gesangsanteil reduziert, soll aber auch als Gegenpart zu Wut und Verzweiflung, hörbar in den Originalmitschnitten, dienen. „Wut macht etwas mit einem Menschen. Auch wir fühlen die Wut der Betroffenen und möchten mit dem Song sagen, dass wir euch hören. Als Antwort möchten wir Hoffnung und Menschlichkeit geben“, sagt Ronny Bruch.

Hier geht’s zum Song „I can’t breathe“ von Ronny Bruch und Helene Löber

Bereits im Mai war der Song im Grundgerüst fertig. In den vergangenen Wochen wurde im Musikstudio im Alternativen Jugendzentrum in Ribnitz immer wieder an Details gearbeitet. Derzeit wird die Aufnahme gemastert, also final abgestimmt. Auf der Musikplattform Soundcloud ist eine erste Version bereits zu finden. „Wir möchten den Song auch schützen lassen, damit er nicht für die falsche Richtung verwendet wird“, sagt Ronny Bruch. Anschließend soll er auf der Musik-Streaming-Plattform Spotify veröffentlicht werden und somit weltweit verfügbar sein. „Er soll gespielt werden. Das ist eine Message. Wir fühlen uns verbunden mit der schwarzen Community“, so Bruch. Es sei wichtig, sich auch in Deutschland zu positionieren, denn auch hierzulande sei Rassismus nach wie vor ein Problem.

Von Robert Niemeyer