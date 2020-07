Gresenhorst

Die Restaurierungsarbeiten an dem Bleiglasfenster im Vorraum der kleinen Kapelle im Marlower Ortsteil Gresenhorst sind abgeschlossen. Am Sonnabend legte Nicole Sterzing letzte Hand an. Mit Skalpell, Pinsel und Geduld sorgte die Diplomrestauratorin für Glasmalerei und Glasfenster dafür, dass das Bleiglasfenster wieder im alten Glanz erstrahlt.

Sie reinigte sämtliche Scheiben, entrostete Metallteile und versah diese mit einem neuen Farbanstrich. Außerdem entfernte die Restauratorin den Altkitt und ersetzte diesen durch Leinölkitt. „Dieser hat sich bereits seit Jahrhunderten bestens bewährt und entspricht allen Anforderungen des Denkmalschutzes“, erläutert die Restauratorin aus Thüringen. Weiterhin hat sie einige gesprungene Gläser geklebt sowie das Windeisen gereinigt und gestrichen. Letzteres soll verhindern, dass es bei starkem Winddruck zu „Bauchungen“ kommt.

Fenster wurde 1954 eingebaut

Eingebaut wurde das Bleiglasfenster im Zuge der Errichtung der Kapelle nur wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In dessen Folge hatten viele katholische Flüchtlinge und Umsiedler in Gresenhorst ein neues Zuhause gefunden, erläutert Werner Dethloff. Er ist Vorsitzender des 2012 gegründeten Fördervereins zur Erhaltung der denkmalgeschützten Kapelle auf dem Gresenhorster Friedhof.

Nachdem die schlimmste Not gelindert und sich die Flüchtlinge sowie Vertriebenen katholischen Glaubens eine neue Existenz aufgebaut hatten, sei der Wunsch nach einem Gotteshaus aufgekommen, so Dethloff. „1954 war es dann soweit, das Gebäude konnte in Nutzung genommen werden.“ Im Oktober 2006 wurde die Kapelle entweiht. Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits seit 20 Jahren keine gottesdienstlichen Feiern mehr gegeben.

16 Mitglieder im Förderverein

Gudrun Hausenblas gehört zu den 16 Mitgliedern des Fördervereins, die sich um den Erhalt und die Nutzung der Kapelle kümmern. Sie hebt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Marlow, in deren Eigentum sich die Kapelle befindet, hervor.

Durch diese Zusammenarbeit und durch die Unterstützung von Sponsoren sowie die Bereitstellung von Fördermitteln habe man die Kapelle Stück für Stück sanieren können. So wurden im Laufe der Jahre unter anderem der Schornstein, die Dachrinnen sowie der Fußboden im Innenraum erneuert, das Vordach wurde neu eingedeckt und der Kirchturm saniert. Teilweise erneuert wurde auch die Elektrik.

Kapelle wurde zum Ort für kulturelle Veranstaltungen

„Mit der Restaurierung des Bleiglasfensters sind wir nun ein weiteres Stück vorangekommen“, freut sich Gudrun Hausenblas. Finanziell habe die Sparkasse Vorpommern den Verein dabei unterstützt und die Hälfte der Kosten übernommen.

Durch die schrittweise Sanierung war es möglich, dass die Kapelle wieder für Beerdigungen genutzt werden kann. Aber sie ist auch zu einem Ort für kulturelle Veranstaltungen geworden.

Die weiteren Pläne? „Ganz durch mit der Sanierung sind wir noch nicht“, sagt Werner Dethloff. Die dicksten Brocken in den kommenden Jahren seien die Neueindeckung des Hauptdaches und die Neuverfugung des Giebels auf der Wetterseite. „Aber ich denke, das kriegen wir auch noch hin“, blickt er optimistisch in die Zukunft.

