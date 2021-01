Blitzer an der B105 beschmiert

Wiepkenhagen

Da hatte in der Silvesternacht offenbar jemand Langeweile. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist der Blitzer an der B105 in Wiepkenhagen beschmiert worden. Am Montag hatte eine Streifenwagenbesatzung des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers den Schaden entdeckt. Die Öffnung für die Kamera des Blitzers wurde demnach mit blauer Farbe beschmiert, die Säule außerdem mit den Buchstaben „ACAB“.

Ermittlungen im Umfeld hätten ergeben, dass sich die Tat offenbar in der Silvesternacht ereignet hatte. Anwohner berichteten, dass der Blitzer gegen 1 Uhr in der Nacht noch unberührt gewesen sei. Gegen 5 Uhr seien die Schmierereien demnach aufgebracht gewesen. Nach Angaben der Polizei soll der Blitzer am Mittwoch vom Landkreis Vorpommern-Rügen wieder instandgesetzt werden.

1000 Euro Schaden

Unterdessen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat und/oder Hinweise zu dem Vorfall liefern kann, kann sich im Ribnitzer Polizeirevier unter Telefon 03821/8750 melden. Der Sachschaden beläuft sich polizeilich geschätzt auf circa 1000 Euro.

Von Robert Niemeyer