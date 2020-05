Blühwiesen sorgen für zusätzliche Farbe in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Der Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung (VFAQ), die evangelisch-lutherische Kirche Ribnitz, Stadtbauhof, Schulen der Stadt und weitere Akteure möchten mehr Farbe ins Stadtbild von Ribnitz-Damgarten bringen und damit Insekten, Schmetterlingen und Bienen neue Lebensräume schaffen. Dazu sollen Blühwiesen Am Radesoll, in der unteren Mühlenstraße, an der Rostocker Straße und in der Klosterwiese sowie der Mariengarten an der Südseite der St.-Marien-Kirche Ribnitz beitragen.

Während die eingesäten Blühwiesen noch ein paar Wochen brauchen, bis sie ihre volle Blütenpracht entfalten, können vor der Südpforte der Marien-Kirche bereits die ersten Ergebnisse betrachtet werden. „Hier haben fleißige Blumenfreunde Pflanzen in den Boden gebracht, die in besonderer Symbolik mit der Gottesmutter verbunden sind. Dazu gehören unter anderem die Rose als Königin aller Blumen und die Akelei“, erläutert Pastorin Susanne Attula.

Anzeige

Auf 7200 Quadratmetern soll es in diesem Jahr blühen

Ursprünglich war geplant, dass die als Blühwiesen vorgesehenen Flächen durch Mitarbeiter des Stadtbauhofes und des VFAQ entsprechend vorbereitet werden und die Schüler der beteiligten Schulen die Einsaat übernehmen. „Doch mit dem Aussäen durch die Schüler hat es nicht geklappt. Die Corona-Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erläutert Jan Berg, Geschäftsführer des VFAQ. Aus diesem Grunde haben Mitarbeiter des Beschäftigungsträgers auf den vom Stadtbauhof vorbereiteten Flächen die Wildblumenmischungen ausgesät.

Weitere OZ+ Artikel

Zu den in den vergangenen Jahren in Ribnitz-Damgarten angelegten Blumenwiesen gehört diese Fläche beim Stadion Am Bodden. Quelle: Paula Mittermayer

Stadtgärtnerin Sybille Wulf erinnert daran, dass der Stadtbauhof 2012 vor dem Bauhofgelände die erste Blühwiese angelegt habe und diese seither gepflegt werde. In den vergangenen Jahren seien weitere mehrjährige und einjährige Blumenwiesen hinzugekommen. Mit den in diesem Frühjahr neu angelegten Blumenwiesen ist die Gesamtfläche um 1200 Quadratmeter auf rund 7200 Quadratmeter anwachsen.

Die städtischen Blumenwiesen bieten nicht nur zahlreichen Insekten Nahrung und Lebensraum und sorgen für zusätzliche Farbtupfer im Stadtbild. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass Arbeit und damit Geld gespart werden kann. Denn zur Pflege von Rasenflächen müssen die Mitarbeiter des Stadtbauhofes mehrmals im Jahr mit ihrer Technik ausrücken, um sie zu mähen. Mehrjährige Blumenwiesen hingegen müssen nur einmal im Jahr gemäht werden.

Schüler betreuen Blumenwiesen im Rahmen von Projekten

Schüler der beteiligten Schulen werden die neu angelegten Blumenwiesen im Rahmen von Projekten weiter beobachten und betreuen. „Unser Ziel ist es, die Kinder so für die Schutzbedürftigkeit der Natur zu sensibilisieren“, erläuterte Jan Berg. Mit ins Boot geholt haben sich die Initiatoren zur Unterstützung der Schulprojekte rund um das Thema Blühwiesen die Ethnologin und Künstlerin Nana Gabriele Vossen aus Hamburg. Ihre Ausstellung „Was blüht denn da?“ soll am 7. Juni nach dem Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche eröffnet werden. Am 15. Juli ist in der Marienkirche ein Jazzkonzert mit Achim Thoms aus Berlin vorgesehen.

Vortragsabend im Ribnitzer Konventsaal

Mit Hilfe verschiedener Partner sollen auch Vortragsabende zur Begleitung dieses Projektes angeboten werden, informierten VFAQ-Geschäftsführer Jan Berg und Pastorin Susanne Attula weiter. So ist unter anderem am 12. August in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie Rostock eine Veranstaltung im Konventsaal im Kloster zu neuen molekular-biologischen Verfahren in der Pflanzenzüchtung geplant

Die Blumenwiesen sollen zum Innehalten und Nachdenken einladen. Susanne Attula: „Wir hoffen auf viele spannende Gespräche. Was ist uns wichtig? Wie wollen wir künftig leben?“ Ob und unter welchen Bedingungen allerdings die geplanten Veranstaltungen in Corona-Zeiten stattfinden können, das müsse man sehen, so Jan Berg. Man hoffe auf weitere Lockerungen.

Lesen Sie mehr

Von Edwin Sternkiker