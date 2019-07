Hessenburg

Die Abstimmung per Hand brachte schlagartig Gewissheit: Über 80 Prozent der Abendgäste waren Einheimische. Das Ergebnis der spontanen Umfrage kurz vor dem Konzertstart am Donnerstagabend machte wieder deutlich: Musik verbindet.

Seit 18 Jahren wirbt Lutz Gerlach dafür, besondere Klänge von einfühlsamen Musikern mit einmaligen Orten zu verbinden. Was einst als sanftes Event an den Start ging, verbindet heute ansprechend, mit Taktgefühl und geschmackvoll die Ostseebäder mit dem bis heute entdeckungswürdigen Küstenvorland. Die Fülle der Reize der Region wird für die hier Lebenden und die Sommerfrischler auf behutsame Weise erfahrbar. Mehr noch. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich das Livegeschäft für Veranstalter und Musiker verändert.

Gästezahlen über dem Vorjahr

Fakt ist: Die Langlebigkeit eines musikalischen Formats ist keine Selbstverständlichkeit. Die diesjährige Volljährigkeit der Naturklänge ist für dessen künstlerischen Leiter und dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst als Veranstalter ein Meilenstein. Dem nicht genug. Denn der Auftakt verlief 2019 fantastisch. „Die bisherigen Gästezahlen liegen über denen des Vorjahres“, äußerte Julia Bülow vom Tourismusverband. Zum ersten Mal erlebte sie die Naturklänge im Hessenburger Gutspark. „Es ist ein idyllisches Plätzchen“, meinte die Pressesprecherin und Marketingverantwortliche.

50 von 80 gestellten Sitzplätzen gingen über den Vorverkauf online weg. Die positive Zwischenbilanz der ersten drei Abende kam durch die starke Nachfrage der Rosennacht in Starkow und des Jazzabends in Ribnitz zustande. Nicht anders in Hessenburg. Einem möglichen Mangel kamen die Gäste selbst entgegen: Sie brachten ihren Campingstuhl einfach mit. Die Zahl der Zuhörer wuchs auf respektable 140 an. Die bisherige Rekordmarke lag bei 200 vom Vorjahr.

Ein Abend mit besonderem Feeling

Der im Vergleich zu den vorherigen Tagen milde Abend ließ etliche Musikfreunde aus der Nähe auf das Fahrrad steigen und nach Hessenburg radeln. Eine stille Vorfreude und Entschleunigung herrschten an diesem Sommerabend vor. Stammgäste schwelgten in Konzerterinnerungen und die Auftretenden kamen mit den Anwesenden locker ins Gespräch.

Seit den diesjährigen Zingster Klaviertagen zu Ostern und dem jüngsten Gig in Ahrenshoop dürfte Steve Bigman Clayton kein Unbekannter mehr in der Region sein. Blues, Gospel, Boogie Woogie, Rock´n´Roll und eigene Nummern umfassen das Repertoire des gebürtigen Briten. Die British Blues Connection zeichnete ihn einst als besten Pianisten Englands aus, vor der Jahren folgte hierzulande die Ehrung „Bester Boogie Woogie Entertainer Deutschlands“.

Schulterschluss zweier knallharter Bluesbrüder: Steve Clayton (r.) und Lutz Gerlach. Quelle: Uwe Roßner

Zwei knallharte Bluesbrüder

Hessenburg gewann der Vollblutmusiker mit einer guten Portion britischen Humor und einer passenden Setlist. Denn wo andernorts bereits nach wenigen Takten die Beine zucken, so bekannten die Versammelten sitzend ihre pure Freude am Zuhören. Natürlich nicht ohne ein, zwei Ausnahmen am Ende. Clayton verneigte sich respektvoll vor Ray Charles, Albert Ammons und Chuck Berry. Fats Dominos „Blueberry Hill“ kam als geäußerter Wunsch in der Pause hinzu. In bester Manier massierte er die schwarzen und weißen Tasten des Yamaha und platzierte gefühlvoll seinen Bass über das Mikrofon.

Und die Chemie zwischen ihm und Lutz Gerlach als Special Guest des zweiten Teils? Sie geriet zu einem freundschaftlichen Schulterschluss zweier knallharter Bluesbrüder ohne Sonnenbrillen im Rampenlicht.

Uwe Roßner