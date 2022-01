Ribnitz-Damgarten

„Viele Menschen schätzen so wie wir die unglaublich harte und tolle Arbeit, die Sie täglich leisten ebenso, wie wir es bewundern, dass Sie sich den schwierigen Aufgaben, die diese Pandemie mit sich bringt, stellen.“ Worte, die sprichwörtlich runtergehen wie Öl. Worte, die so oder so ähnlich schon so oft an die Krankenschwestern der Covid-Stationen dieser Welt gerichtet worden sind. Worte, die nicht oft genug wiederholt werden können, die aber am Ende auch nicht wirklich ausreichen.

Doch den Brief der Plummendorfer Firma Eisbär Eis haben sich die Krankenschwestern der Corona-Station der Bodden-Kliniken eingerahmt und an die Wand gehängt. „Wir freuen uns darüber besonders“, sagt Stationsleiterin Mary Köhler. „Fühlen Sie sich umarmt und genießen Sie die kleine mitgebrachte Süßigkeit. Wir denken an Sie“, schreibt die Geschäftsführung, auch im Namen der Mitarbeiter. Die angesprochene Süßigkeit brachte das Maskottchen des Unternehmens persönlich vorbei: Eine Truhe voller Speiseeis.

„Wir machen unsere Arbeit gerne.“

Das Lob und die Dankbarkeit hilft dabei, den Corona-Alltag zu meistern, hier im vorübergehend stillgelegten Schlaflabor des Krankenhauses, das zur Covid-Station wurde. Nicht nur von außerhalb kommen warme Worte, auch von denjenigen, die die Krankheit auch dank der Pflege von Mary Köhler und ihrem Team überstanden haben. „Sie sind froh und dankbar, dass wir da sind“, sagt die 37-Jährige.

Der Alltag ist hart. Schichtsystem, rund um die Uhr ist die Station mit zwei bis vier Krankenschwestern besetzt. Insgesamt sind es 16 Krankenpfleger, die auf der Corona-Station arbeiten. Die Hygienevorschriften sind bekanntlich besonders streng. Braucht ein Patient Hilfe, heißt es: FFP3-Maske, Schutzbrille und -haube aufsetzen, das Visier runterklappen, Schutzkittel und Handschuhe anziehen. Erst dann kann der Patient versorgt werden. Verlässt die Krankenschwester das Zimmer, muss alles wieder ausgezogen werden. Die Sachen müssen desinfiziert werden.

„Es ist schon anstrengend, so unter Vollschutz zu arbeiten“, sagt Silke Heimann. Die 55-Jährige kümmert sich ebenfalls um die Corona-Patienten. Neun nachgewiesene und vier Verdachtsfälle waren es am Mittwoch der vergangenen Woche. „Der Arbeitsaufwand ist hoch, aber wir machen unsere Arbeit gerne.“

So gerne sogar, dass das Team die Station gar nicht verlassen möchte. Aufgrund der Dauer der Pandemie hatte die Krankenhausleitung den Schwestern angeboten, die Station zu wechseln bzw. die Besetzung einmal auszutauschen. Das wollten Mary Köhler und ihre Kolleginnen aber nicht. „Wir sind ein eingeschweißtes Team. Wir springen füreinander ein, wenn es Probleme gibt. Wir halten zusammen“, sagt die Stations-Chefin.

Mit dem Coronavirus infiziert hat sich noch keine der Krankenschwestern. Die Einhaltung der Hygienevorschriften sei oberstes Gebot. „Mit dem Vollschutz ist man am besten geschützt“, sagt Silke Heimann.

„Das nimmt einen emotional mit.“

Doch natürlich ist die Arbeit gerade wegen der aufwendigen Montur eine andere. Der Kontakt zum Patienten ist auf ein Minimum reduziert. Das Gesicht der Schwestern ist für die Covid-Erkrankten kaum zu sehen. Ein freundliches Lächeln, die Hand halten: Alles kaum bis gar nicht möglich.

Dabei ist auch psychologische Hilfe notwendig. Viele Covid-Patienten hätten Angst. Bekanntlich gibt es zwar Indikatoren, die einen schweren Krankheitsverlauf begünstigen. Doch nach wie vor ist die Schwere der Erkrankung kaum vorhersehbar. Manche Patienten geraten deshalb in Panik. Beruhigende, warme Worte helfen dann. „Jeder Verlauf ist anders und kann sich auch schnell verändern“, sagt Mary Köhler. Wenn es sein muss, nehmen sich die Krankenschwestern dann auch mal etwas mehr Zeit für ein persönliches Gespräch.

So habe es Patienten gegeben, die nach 14 Tagen Krankenhausaufenthalt auf dem Weg der Besserung waren. Die Entlassung war nah. „Und am 15 Tag geht es dann wieder bergab“, sagt Silke Heimann. Und das mit dem schlimmstmöglichen Ende. „Man denkt, alles wird gut – und dann das. Das nimmt einen emotional mit“, sagt die 55-Jährige.

Halt finden die Krankenschwestern vor allem zu Hause, bei der Familie, bei Freunden. „Eigentlich soll man die Arbeit ja nicht nach Hause schleppen“, sagt Silke Heimann. Aber in Zeiten, in denen die Krankenschwestern ihre Arbeit abends in den Nachrichtensendungen wieder einholt, lässt sich das nicht vermeiden. Deshalb seien auch sie selbst dankbar für den Rückhalt im Privatleben. Und für ihr Team. Denn über die traurigen Schicksale der Corona-Patiententauschen tauschen sich die Krankenschwestern auch untereinander aus, sie helfen sich gegenseitig, das Geschehen zu verarbeiten.

„Ich wünsche mir das normale Leben zurück.“

Ohne die einschränkenden Maßnahmen und ohne Impfung würden die Krankenhäuser überlaufen. Ob man sich impfen lässt, solle jeder für sich selbst entscheiden, sagt Mary Köhler. Es sei aber zu sehen, dass Geimpfte seltener einen schweren Krankheitsverlauf durchleben als Ungeimpfte. Manchmal werden auch Querdenker oder Corona-Leugner eingeliefert. Jene waren – zumindest bezogen auf die Bodden-Kliniken – heilfroh, dass ihnen geholfen wurde. „Wir behandeln alle gleich“, sagt die Stationsleiterin.

„Ich wünsche mir das normale Leben zurück“, sagt Silke Heimann. Ein Wunsch, den ihre Kolleginnen in der ganzen Welt sicherlich teilen. Die Frage ist, was bleibt?

Applaus reicht nicht, sagen die Schwestern der Bodden-Kliniken. Die Hoffnung ist, dass sich durch die Pandemie und die dadurch aufgedeckten Probleme des Gesundheitssystems hier etwas ändert. Der Pflegekräftemangel ist nicht erst seit der Pandemie eines. Eine ordentliche tarifliche Bezahlung, eine gute Ausbildung und gute Arbeitsbedingungen gehören dazu, sagt Gunnar Bölke, Geschäftsführer der Bodden-Kliniken.

Über die Ausbildung könne das Krankenhaus noch gut Personal generieren. Bewerbungen von ausgebildeten Pflegern gebe es kaum noch. Eines der größten Probleme ist aber die Bürokratie. Einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit verbringen die Krankenschwestern damit, Formulare auszufüllen. Überspitzt wird vom Verhältnis eine Minute Patient gleich zehn Minuten Bürokratie gesprochen. In der Digitalisierung würden laut Bölke Chancen stecken. Die ersten Schritte seien gemacht, weitere müssten folgen.

