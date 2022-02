Ribnitz-Damgarten

Es ist ein Hin und Her: Die Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat nach nicht einmal einer vollen Woche Betrieb wieder geschlossen. Seit Montag dürfen abermals nur noch Schul- und Vereinsschwimmstunden im Ribnitzer Spaßbad angeboten werden. Die Allgemeinheit muss die Schwimmflügel wieder verstauen. Grund ist, dass sich einmal mehr die Corona-Regeln verändert haben.

„Das ist eine Berg- und Talfahrt, die nervt“, sagt Clifford Fordinal, Betriebsleiter der Bodden-Therme. Einmal mehr musste er am Montag die Türen schließen. Erst am vorangegangenen Dienstag hatte die Bodden-Therme wieder öffnen können. Es ist das zweite Mal, dass das Bad innerhalb kurzer Zeit nach einer angekündigten Öffnung wieder schließen muss. Am ersten Wochenende der Ferien musste die Bodden-Therme sogar an genau dem Tag wieder geschlossen bleiben, als sie eigentlich wieder aufmachen sollte.

„Die Öffentlichkeit versteht das nicht mehr.“

„Die Öffentlichkeit versteht das nicht mehr“, sagt Fordinal. Es seien einige Urlauber aus anderen Bundesländern in unserer Region, die sich über das Hin und Her wundern würden. Andere kulturelle Einrichtungen wie Museen, Theater oder Kinos dürfen geöffnet bleiben. Hallenbäder seien auch in gewisser Form kulturelle Einrichtungen, so der Betriebsleiter.

Der schickt einen Großteil seiner Mitarbeiter nun wieder in die Kurzarbeit. Von der extra eingekauften Ware seien nur noch 20 Prozent vorhanden. „Das ist nicht ganz so schlimm“, so Clifford Fordinal. Er hofft, dass sich die Lage bald ändert. „Beständigkeit muss her. Ich hoffe, dass wir ab 20. März wenigstens öffnen können, auch in der Stufe Rot, vielleicht mit speziellen Regeln“, sagt der Betriebsleiter.

Landesweite Regelung vs. kreisspezifische Regelung

Seit Montag befindet sich das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Warnstufe Rot. Grund ist die landesweite Hospitalisierungsrate, deren Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag drei Tage in Folge rot war. Deshalb gelten ab dem übernächsten Tag die Regeln der Stufe Rot. Wie lange MV rot bleibt, ist von der Hospitalisierungsrate abhängig. Erst nach dem fünften Tag in der niedrigeren Stufe Orange gelten ab dem siebten Tag dann die orangen Regeln. Die landesweite Stufe ist maßgeblicher als die kreisspezifischen Stufen. Hier befindet sich der Landkreis Vorpommern-Rügen seit drei Tagen auf der Stufe rot. Ab Dienstag würden also auch allein im Landkreis die roten Regeln gelten.

Freizeitparks, Indoor-Spielplätze, Zirkusse und eben Spaßbäder müssen in der roten Stufe geschlossen bleiben. In vielen anderen Bereichen wie Theatern, Kinos, Restaurants, Museen oder Musikschulen gilt die 2G-plus-Regelung. Wettkampf- und Spielbetrieb im Vereinssport sind ebenfalls weiterhin möglich, ebenfalls unter 2G-plus-Regelung.

Von Robert Niemeyer