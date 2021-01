Bodenreform: Deshalb hatten Neubauern 1945 einen so schweren Start

Pütnitz/Damgarten

Otto Busse aus Pütnitz ist unzufrieden. Denn er hat sich von einem hoffnungsfrohen Start in ein neues Leben etwas anderes versprochen. Im Zuge der Bodenreform 1945 ist auch das Gelände des Köppenberges unter Neubauern aufgeteilt worden. Ob sich der Boden für eine ertragreiche Landwirtschaft eignete, schien dabei zweitrangig. Und so hat Busse mit seinem Stück Land zu kämpfen, versucht ihm verzweifelt Erträge abzuringen. Den anderen Neubauern auf diesem Flecken Erde geht es ähnlich.

Bei der Gemeindekommission für Bodenreform findet Busse Gehör. Dabei sehen die Pütnitzer Siedler die Gemeindekommission eher mit gemischten Gefühlen. Sie vermissen den landwirtschaftlichen Sachverstand in diesem Gremium. Ihr gehören weder ein Neu- noch ein Altbauer an. Doch wider Erwarten nimmt sich die Kommission des Problems an und schreibt im April 1949 an die Kreisverwaltung in Stralsund: „Die Existenzmöglichkeit der Neubauern auf diesen Siedlungen ist sehr schlecht. Sie können bei einem trockenen Sommer kaum ihr Ablieferungssoll erfüllen, geschweige denn noch freie Spitzen aufbringen. Unter diesen Neubauern befindet sich auch Otto Busse, Pütnitz. Dieser besitzt die schlechteste Siedlung auf dem Köppenberg am Rande des früheren Flugplatzes Pütnitz. Im Jahre 1947 erntete Busse noch nicht einmal die Hälfte seines Ablieferungssolls, so dass er seinen Viehbestand zur Erfüllung desselben bedeutend schmälern musste, worunter Busse noch heute zu leiden hat. Er konnte damals seine achtköpfige Familie nur mit Mühe und Not das Jahr über ernähren.“

Tiefgreifender Strukturwandel in der Landwirtschaft

Alle Seiten bemühen sich, Busse eine neue Siedlerstelle zukommen zu lassen. Obwohl dies seitens des Gesetzgebers ausdrücklich nicht vorgesehen ist. Weil Neubauer Heinz Schröder jedoch zeitgleich beabsichtigt seine Siedlerstelle in Pütnitz aufzugeben, würde sich für Busse eine günstige Gelegenheit eröffnen. Er bewirbt sich mit Unterstützung des Rates der Stadt. Ob seine Bewerbung letztlich erfolgreich war, verraten die Akten nicht.

Die von der KPD propagandistisch aufgeladene Bodenreform ist in Mecklenburg und Vorpommern aufgrund seiner „gutsbetrieblichen Agrarstruktur von besonderer Bedeutung“. Mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche (54 Prozent) ist hier von der Bodenreform betroffen. Dabei werden innerhalb der KPD Stimmen laut, die sich „gegen eine (kleinteilige) Parzellierung des Grundbesitzes und für eine Kollektivbewirtschaftung der Güter“ aussprechen. Sie können sich zu diesem Zeitpunkt nicht durchsetzen. Am 5. September 1945 erlässt Präsident Wilhelm Höcker die Bodenreformverordnung. In der Folge wird das Land an über 114 000 Familien verteilt, wobei mehr als 77 000 Neubauernstellen entstehen. Ein tiefgreifender Strukturwandel setzt ein.

Flüchtlinge gehen bei Viehverteilung leer aus

Im Juli 1946 vermeldet die Damgartener Gemeindebodenkommission, dass 28 „Landarbeiter und landlose Bauern“ sowie 37 Flüchtlinge beziehungsweise Vertriebene mit Flächen aus Bodenreformland bedacht worden sind. Insgesamt kamen 535 Hektar zur Verteilung, neben Wald und Wiesen, 424 Hektar Ackerland. Doch allein mit dem Land können die stolzen Landbesitzer noch keine Landwirtschaft betreiben. Zwar kommen auch Tiere und Gerätschaften zur Verteilung; diese jedoch bei weitem nicht in ausreichender Zahl. Nur drei Rinder, 15 Pferde und 70 Schafe wechseln per Losverfahren den Besitzer. Alle Tiere werden den „Landarbeitern und landlosen Bauern“ zugeschlagen. Die Flüchtlinge gehen leer aus.

Bei der Verteilung der Ackergeräte, die meist auf Pferdestärken angewiesen sind, muss sich das gleiche Bild zeigen. Nur ein Pferdepflug, zwei eiserne Eggen und eine Drillmaschine finden den Weg zu einem Flüchtling. Erschwerend kommt hinzu, dass auch nicht jeder neue Landbesitzer mit einem Gebäude bedacht werden kann. 31 Wohn- beziehungsweise Verwaltungsgebäude, acht Scheunen, fünf Pferde- und drei Schweineställe können vergeben werden. Für Umbaumaßnahmen fehlen zu oft Geld und Material.

Viele Neubauern gaben ihre Wirtschaft wieder auf

So verwundert es nicht, dass bei diesen schwierigen Startbedingungen im Herbst 1945 nur zehn Prozent der Neubauern in Mecklenburg und Vorpommern mit der Einzelbewirtschaftung ihrer Parzelle begonnen haben. Unterschiedliche Bodenqualitäten, fehlendes landwirtschaftliches Know-how und eine ausgeprägte Selbstbedienungsmentalität der Roten Armee sind weitere Faktoren. Noch im Februar 1948 sind bis zu 35 000 Neubauern „ohne angemessene Unterkünfte und Stallungen“. Bis zum Jahr 1949 hat ein Fünftel der Neubauern seine Wirtschaften wieder aufgegeben.

Von Jan Berg