Bad Sülze

Cindy Kapschefsky hat ihr Herz an Bad Sülze verloren. Eigentlich wohnt die 41-Jährige mit ihrem Mann in Böhlendorf. 2014 verlegten beide ihren Firmensitz in die Salzstadt. Mit ihrem Unternehmen bau-tech Solarenergie vertreibt Cindy Kapschefsky Solaranlagen vor allem an Privatkunden.

„Es läuft gut“, sagt Kapschefsky. Das Unternehmen habe in der Corona-Krise sogar noch mehr Aufträge erhalten als zu normalen Zeiten. „Viele haben online von zu Hause aus bestellt.“

Entspannen im Museumsgarten

Um die Bestellungen bewältigen zu können, mussten sogar neue Mitarbeiter eingestellt werden. 40 Angestellte hat die Firma nun. Und nach Feierabend genießen Cindy Kapschefsky und ihre Mann dann die Atmosphäre im Garten des Salzmuseums Bad Sülze. „Das ist ein Platz zum Runterkommen. Hier ist es einfach schön. Und das Museum ist wichtig für Bad Sülze“, sagt die 41-Jährige.

Ihre Firma ist auch Unterstützer des Museums, etwa als Sponsor für die Veranstaltungen auf dem Gelände, wie beispielsweise das Blumenfest am vergangenen Wochenende.

Von Robert Niemeyer