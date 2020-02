Böllerangriff auf Barther FDP-Politikerin war nicht politisch motiviert

Barth

Der Böllerangriff auf die Barther FDP-Politikerin, Karoline Preisler, und ihre jüngste Tochter vor ihrem Wohnhaus war nach derzeitigem Ermittlungsstand des Staatsschutzes der Kripo Anklam nicht politisch motiviert. Diese teilte die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Claudia Tupeit, am Donnerstagnachmittag mit.

Unbekannte hatten am Sonnabend Feuerwerkskörper auf die beiden geworfen. „Ich stand drinnen vor der Scheibe. Jeder andere wäre weggerannt, aber draußen war mein Kind. Also musste ich rauslaufen, um mein Kind zu schützen. Das war furchtbar“, schilderte Karoline Preisler am Montag gegenüber der OZ die Ereignisse.

Da es nach der Wahl in Thüringen, bei der Thomas Kemmerich ( FDP) mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, deutschlandweit Vandalismus gegen FDP-Einrichtungen sowie Bedrohungen und Übergriffe auf FDP-Politiker gegeben hatte, konnte ein politisches Motiv zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Jugendliche zündeten Feuerwerkskörper

Im Laufe der Ermittlungen bestätigte sich dies allerdings nicht. Demnach war eine Gruppe Kinder und Jugendlicher Samstagmittag in Barth unterwegs. Einer der Jugendlichen soll an verschiedenen Stellen Feuerwerkskörper gezündet haben, unter anderem auch in Richtung des Wohnhauses, vor dem sich die Politikerin mit ihrem Kind aufgehalten habe. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Markt gelaufen.

Am Tag des Vorfalls hatte Karoline Preisler selbst über den Nachrichtendienst Twitter den Vorfall bekannt gegeben und viele Reaktionen darauf bekommen. Durch eine Medienanfrage zu den Angaben auf Twitter erfuhr die Polizei am Sonntag von dem Sachverhalt. Da zu diesem Zeitpunkt keine Anzeige vorlag, nahmen die Beamten von Amts wegen eine Anzeige auf. In Zusammenarbeit mit den Beamten des Reviers Barth und der Kriminalkommissariats-Außenstelle Barth haben die Kripo-Beamten des Staatsschutzes weitere Ermittlungen getätigt.

Jugendlicher Täter stellte sich

Inzwischen ist nach Auskunft der Polizei einer der Jugendlichen aus der Gruppe im Revier erschienen, um zu den Vorkommnissen am Samstag eine Aussage zu machen. Befragungen weiterer Beteiligter sind ebenfalls erfolgt. Auch wenn sich der Vorwurf eines politischen Motives nicht bestätigte, dauern die die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einer versuchten gefährlichen Körperverletzung an. „Böllerwürfe auf Personen sind ausdrücklich kein ,dummer Jungenstreich’“, stellte Claudia Tupeit klar.

Karoline Preisler, die von der OZ vom neuen Ermittlungsstand erfuhr, war erleichtert, dass es sich um keine politisch motivierte Tat handelte. „Das ist schön, dass es so ist. Es ist gut, zu wissen, woran man ist“, erklärte sie auf OZ-Nachfrage. „So kann ich wieder mit meiner Familie beruhigt in mein Haus zurückkehren.“ Nach dem Böllerangriff hatte sie ihr Zuhause in Barth aus Angst erst einmal verlassen.

Sie selbst hatte davor gewarnt, voreilige Schlüsse zu ziehen und den Anschlag mit der Wahl in Thüringen in Verbindung zu bringen. „Wir sollten nun besonnen handeln. Vorschnelle Urteile gefährden unser friedliches Zusammenleben“, hatte sie am Montag erklärt.

