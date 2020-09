Bomber und Jagdflugzeuge wurden 1945/1946 zerlegt und zum Teil gesprengt

Pütnitz/Damgarten

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden in den Besatzungszonen in großem Umfang Industrieanlagen und militärische Einrichtungen demontiert. Die Siegermächte, vor allem die Sowjetunion, strebte mit den Reparationen eine Wiedergutmachung für die riesigen Schäden, die das Land erlitten hatte, an. Außerdem sollte es Deutschland durch die Zerschlagung seiner Rüstungsindustrie für alle Zeiten unmöglich gemacht werden, jemals wieder einen Angriffskrieg zu führen.

Flugplatz wurde am 2. Mai 1945 kampflos eingenommen

Zu den militärischen Einrichtungen, die auf der Demontageliste standen, gehörte der Fliegerhorst auf der Halbinsel Pütnitz. Er war mit Wirkung vom 1. Oktober 1937 in die Stadt Damgarten eingemeindet worden. Am 2. Mai 1945 nahmen ihn Einheiten der Roten Armee kampflos ein. Viele Ribnitzer, Damgartener und Langendammer hatten sich zuvor zum Flugplatz aufgemacht, um sich aus den Wohnungen, Kasernengebäuden, Flugzeughallen und Büros zu holen, was noch zu gebrauchen war.

Anzeige

Einer von ihnen war der damals 16-jährige Karl-Heinz Lindig aus Ribnitz: „Auf dem Flugplatz waren zahllose Landflugzeuge wie zum Beispiel die He 111 und die Ju 88 abgestellt, auch fünf der sechs Lastensegler Gotha Go 242. Sie standen am Schwarzen Ufer. Auf dem Ribnitzer See lagen viele Seeflugzeuge festgemacht. Die Flugzeuge, die sich auf dem Fliegerhorst befanden, wurden später zerstört und die Teile mit Hilfe von Pferden und Treckern zum Damgartener Bahnhof geschleppt.“ Wie aus einer Aktennotiz des Arbeitsamtes Stralsund von Juni 1946 hervorgeht, wurde ein Teil der Flugzeuge auf den Flugplätzen Barth und Damgarten gesprengt.

Weitere OZ+ Artikel

Drei Hallen wurden abgebaut und in die Sowjetunion gebracht

Die Zerstörung der Flugzeuge und der Abtransport der Flugzeugteile stellte die örtlichen Verwaltungen vor große Herausforderungen. Nicht nur, dass für diese Tätigkeiten zahlreiche Arbeitskräfte zu stellen waren, die in anderen Bereichen fehlten. Es entstanden auch erhebliche Kosten, denn die Arbeiter mussten bezahlt werden. Der sowjetische Militärkommandant von Stralsund verfügte am 8. Juni 1946, dass die Kosten für die Beräumung des Parower, Barther und Damgartener Flugplatzes von den jeweiligen Städten beziehungsweise vom Landrat des Kreises Franzburg-Barth zu tragen seien. Der schrieb noch am 8. Juni 1946 an den Präsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung Finanzen, und wies in dem Schreiben darauf hin, dass sich die Kosten für die Arbeiten auf den Flugplätzen bis zu diesem Zeitpunkt bereits auf 120 000 Reichsmark beliefen.

Da es sich aus Sicht des Landrates um Kosten, die aus der Besetzung herrührten, handelte, „dürfen diese nicht aus dem Haushalt des Kreises übernommen werden“. Der Landrat machte deutlich, dass die Klärung der Angelegenheit sehr dringlich sei, da die Arbeiter bereits seit Wochen „ohne Lohn dastehen“. Bereits im Juli 1946 konnte eine Klärung herbeigeführt werden. Das Land teilte mit, dass für solche Arbeiten ein Betrag in Höhe von 534 000 Reichsmark in den Haushaltsplan des Landes eingestellt und von der hiesigen sowjetischen Militäradministration auch bereits genehmigt worden sei.

Nachdem der Platz auf der Halbinsel Pütnitz von Flugzeugen geräumt worden war, befasste man sich mit den Gebäuden. Dazu gehörten neben den sogenannten fünf Seehallen die Werfthalle und die beiden Landhallen. Diese drei Hallen wurden abgebaut und als Reparationsleistungen in die Sowjetunion gebracht. Eigentlich hätten nach den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens auch die fünf Flugzeughallen zerstört werden müssen. Doch das geschah nicht. Und auch die Start- und Landebahn wurde in den Jahren nach 1945 bis zur offiziellen Übernahme des Platzes im Januar 1952 durch die Rote Armee gepflegt und deren Befeuerung instand gehalten. Pütnitz wurde wieder militärisch genutzt. Der Atem des Kalten Krieges wehte jetzt über den Platz.

Von Edwin Sternkiker