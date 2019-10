Bonava verabschiedet sich von Bauprojekt in Wieck

Wieck

Wehmut und Freude liegen in Wieck dicht beieinander. Groß war die Freude während einer Einwohnerversammlung, als Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) das Aus eines höchst umstrittenen Bauprojekts verkündete. Die NCC-Nachfolgerin Bonava wollte auf dem Grundstück des einstigen Kegel’schen Hofes zwei miteinander verbundene Gebäude mit insgesamt 13 Wohnungen errichten. Das Vorhaben ist nun Geschichte, das Baustellenschild entfernt, das Boddengrundstück eingeebnet. Wehmut und Nachdenklichkeit kommt bei Regina Urban auf, wenn sie das Grundstück betrachtet. Die heute 65-Jährige ist in dem einstigen Hallenhaus groß geworden, das einst darauf stand.

„Wir sind sehr zufrieden“, konstatiert die Wiecker Bürgermeisterin. „Die 13 geplanten Wohnungen sind weg“, sagt sie während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter des Boddendorfes. Während der Einwohnerversammlung habe es Applaus gegeben. Das Grundstück sei verkauft worden. Entstehen solle auf dem Areal ein rohrgedecktes Einfamilienhaus mit einem begrünten Nebengelass. Die junge Eigentümerfamilie wolle in absehbarer Zeit auch nach Wieck ziehen.

Langwieriges Gerichtsverfahren

Auf dem Grundstück am Bodden sollte ein Gebäudekomplex mit 13 Wohnungen entstehen. Quelle: Timo Richter

Der Kampf gegen einen der größten europäischen Baukonzerne „hat viel Kraft gekostet“, betont Anke Schüler. Ihr Vorgänger Bernhard Evers, jetzt für die Wählergemeinschaft Bürger für Wieck als Gemeindevertreter an der Entwicklung des Ortes beteiligt, bestätigt die Einschätzung. In die Knie gezwungen wurde der Konzern am Ende mithilfe der Fremdenverkehrssatzung, in der die geplante Aufteilung des Gebäudekomplexes ausgeschlossen wurde. Zuletzt hatte die NCC-Nachfolgerin Bonava versucht, das „Refugium am Wasser“ für knapp vier Millionen Euro an den Mann zu bringen. Davor drohte der Widerstand im Ort gegen das Vorhaben vom Landkreis gebrochen zu werden. Ein Nein des Kreises zur gewünschten Aufteilung in Wohnungseigentum erreichte die Investor-Gesellschaft erst nach einer bestätigten Frist (die OZ berichtete). Das zwingende Okay zu dem Projekt hatte der Kreis mit Verweis auf die nicht statthafte Aufteilung wieder zurückgenommen.

In der Folge landete die Angelegenheit vor Gericht. Das Verfahren habe sich in die Länge gezogen, erklärt Bonava-Sprecherin Silke Skala. „Wir haben das Projekt dann nicht weiter vorangetrieben und das Grundstück aus diesem Grund verkauft.“

Erinnerung mit Wehmut

Auf dem Gelände wird nach derzeitigem Stand ein Haus entstehen, das „städtebaulich für Wieck richtig ist“, sagt der Architekt Norbert Möhring. Er bestätigt den Verkauf des Grundstücks. Die angedachten Baumaße würden denen des einstigen Kegel’schen Hofs gleichen.

Derweil sieht Regina Urban noch das alte niederdeutsche Hallenhaus auf dem Grundstück stehen. Zusammen mit ihrem Mann Jürgen steht sie am Grundstück und erinnert sich an ihre Kindheit. „Sechs Kinder waren wir, wir alle wurden in dem Hallenhaus geboren.“ Der Blick der Seniorin schweift über das große Grundstück direkt am Bodden. „Der alte Birnenbaum stand da schon immer.“ Eine uralte Eiche sei allerdings verschwunden. Zum Bodden hin, war das Grundstück eine richtige Sumpflandschaft. „Der ganze Ort traf sich hier zum Schlittschuh laufen.“ Genau erinnert sich Regina Urban an die riesengroße Diele – und an eine Räucherkammer. „Viele kamen zum Räuchern hierher.“ An den damaligen Verkauf und den Abriss ihrer Kinderstube denkt sie nicht gerne zurück. „Was damals passierte, war wie ein Knick.“ In dessen Folge erlitt sie einen Herzinfarkt.

Plan für Kunst- und Kulturzentrum

Abgerissen wurde das Gebäude im Jahr 2012. Gebaut wurde das Hallenhaus schon im 17. Jahrhundert. Die Wiecker Künstlerin Ruth Klatte hatte eine Sammlung organisiert, als der Verkauf des Kegel’schen Hofes ruchbar wurde. Mit dem Geld sollte das Gebäude gekauft werden, um dort ein Kunst- und Kulturzentrum zu etablieren, so die einstigen Vorstellungen der Künstlerin (die OZ berichtete).

Mehr lesen: Wende in Wieck: Kreis vollführt Kehrtwende

Doch Ferienwohnungen in der Bauernreihe?

Von Timo Richter