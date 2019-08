Prerow/Born

Das Cartoonair in Prerow und die Darß-Festspiele in Born haben sich in diesem Jahr zu Publikumsmagneten gemausert. Schon jetzt haben die deutschlandweit einzigartige Karikaturenausstellung im Garten des Kulturkatens „Kiek in“ mehr als 10 000 Besucher gesehen. Die Darß-Festspiele gehen aufgrund der Nachfrage sogar in die Verlängerung – erstmals in der Geschichte der Theatermacher.

„Ich habe das Gefühl, das Thema kommt in diesem Jahr besonders gut an“, sagt Wolfgang Kleinert zum Erfolg des Cartoonair am Meer. Die Ausstellung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Schlaue Bilder – Man-lernt-nie-aus-Cartoons“. „Das Thema trifft den Nerv der Menschen“, ist der Ausstellungsmacher überzeugt.

Positive Resonanz

Die diesjährige Freiluftausstellung „ist eindeutig besser als im vergangenen Jahr“, sagt Wolfgang Kleinert. Er macht das nicht allein an den Reaktionen der Besucher fest, sondern vor allem am Verkauf des Ausstellungskatalogs. Der liege– trotz einer Preiserhöhung – deutlich im Plus. „Wir kommen an die Menschen ran“, zeigt sich der Ausstellungsmacher überzeugt. Das Cartoonair am Meer findet bereits zum zwölften Mal in dem Ostseebad statt. Und hat inzwischen auch treue Besucher gefunden, so gebe es einige Menschen, die ihren Urlaub extra so legten, um die Ausstellung besuchen zu können, so Wolfgang Kleinert.

Für den Macher der Schau ist klar: Die Cartoon-Schau ist inzwischen zu einem Markenzeichen für den Ort geworden. Und auch in Prerow selbst wird das Ereignis nach anfänglicher Skepsis mittlerweile mit offenen Armen begrüßt. Nun könnte sich das gemeindliche Engagement für die beliebte Ausstellung weiter erhöhen.

Sichere Betreuung

Bereits vor Jahren hatte Wolfgang Kleinert über ein Aus der Reihe orakelt, war dann aber mit fortschreitendem Erfolg wieder Feuer und Flamme für sein „Baby“. Wie das Cartoonair nun langfristig gesichert werden kann, darüber stehen nun Gespräche mit Kommune und Kurbetrieb an. Vor allem geht es darum, die Betreuung der Ausstellung sicherzustellen. Mit den sogenannten Cartoonisten vom Dienst hat sich Wolfgang Kleinert zuletzt Verstärkung geholt, die auch beim Publikum gut ankam.

So langsam steuert die Ausstellung auf die Zielgerade. Am Mittwoch nächster Woche ist Marco Tschirpe Gast der letzten regulären Abendshow. Der Träger des Deutschen Kleinkunstpreises in der Kategorie Musikkabarett präsentiert an dem Abend Lapsuslieder und Gedichte.

Ausstellungsmacher Wolfgang Kleinert betrachtet einen Cartoon, der beim Publikum besonders gut ankommt. Quelle: Timo Richter

Mit einer Cartoon-Nonstop-Liveshow am Freitag, dem 13. September leiten acht Künstler das Abschiedswochenende ein. Tags drauf werden 34 Karikaturisten vor Ort sein und lassen sich während des Live-Zeichnens bei der Arbeit zuschauen. Am letzten Tag des Cartoonair am Meer wird dann der Publikumspreis an den Urheber des beliebtesten Werks vergeben. Derzeit liefern sich fünf Bilder ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie Wolfgang Kleinert sagt. Aber alle Bilder haben Stimmen der Besucher erhalten.

Hohes Risiko

In Born hat Holger Schulze angesichts der großen Resonanz die „Riesen-Chance“ ergriffen und die Spielzeit der Darß-Festspiele um eine Woche verlängert. Mit dem frühen Beginn der Sommerferien in diesem Jahr sind die Darß-Festspiele laut Holger Schulze „ein hohes Risiko eingegangen“, ebenfalls so früh zu beginnen.

Jetzt sind die Ferien in für diese Region wichtigsten Herkunftsländer der Urlauber vorbei – und trotzdem sind die Zuschauerränge gut besetzt. Jetzt ist es ein mehr theateraffines Publikum, das auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst anzutreffen ist. Bei Mitwirkenden und Helfern stieß der Gedanke, die Saison um eine Woche, also drei Vorstellungen, auf allgemeine Zustimmung. Probleme ergaben sich höchstens, wenn vom Stammpersonal schon neue Rollen angenommen wurden. Die kommen laut Holger Schulze aber gerne zurück, um in Born zu spielen. Bei den Kindern war es schon schwieriger, einen Kompromiss zu finden, wer bei den letzten Aufführungen seine Rolle spielt, alle wollten dabei sein.

Schwieriger Beginn

Der Erfolg zeichnete sich angesichts des frühen Beginns der Spielzeit nicht sofort ab. „Die erste Woche war schwierig, die Aufführungen fanden zur Zeit des Ahrenshooper Jazzfestes statt, „kollidierten“ mit der Störtebeker-Premiere in Ralswiek auf Rügen.

In der kommenden Woche ist das Stück „die Heiden von Kummerow – Die Augenbinde der Justitia“ am Montag ab 17 Uhr in einer plattdeutschen Version zu erleben. Am Mittwoch und Samstag in der nächsten Woche wird das Stück jeweils ab 20 Uhr in einer hochdeutschen Version gespielt.

Von Timo Richter