Barth

In diesem Jahr jährt sich die Firmengründung des Barther Unternehmens Sportboot- und Industriemotoren Olaf Lingrön zum 24. Mal. Eigentlich würde aus diesem Anlass am zweiten Maiwochenende die traditionelle Hausmesse stattfinden, doch die andauernden Corona-Restriktionen verhindern die Bootsschau zum zweiten Mal in Folge. Auch die überregionalen Bootsmessen während des Winterhalbjahres, an denen der Händler in der Vergangenheit stets teilgenommen hatte, fanden nicht statt.

Schwieriges Onlinegeschäft

Das wirkt sich ungünstig auf das Kerngeschäft des Bootshändlers aus, denn ausschließlich über das Internet möchte kaum jemand ein Boot oder einen Motor kaufen. Dort informieren sich die Kunden lieber über die Angebote, um das Ausgewählte später ausgiebig vor Ort zu begutachten und zu testen.

Das ist zwar ärgerlich, doch glücklicherweise ist der Bootshandel nicht das einzige Standbein des Unternehmens, das einen großen Teil seines Umsatzes mit Serviceleistungen sowie der Vermietung von Liegeplätzen macht. Neben den 120 Sommerliegeplätzen im Barther Hafen stehen in Warm- und Kalthallen, einem Zelt sowie im Freilager 180 Winterlagerplätze zur Verfügung.

Serienproduktion der „Smartliner“ verzögert sich

Während des vergangenen Winters wurde der 2020 fertiggestellte und 3500 Quadratmeter große Neubau einer Produktionshalle komplett für die Einlagerung von Jachten genutzt, denn wegen einer Bauverzögerung der angrenzenden Nebengebäude hatte die eigentlich ab dem Herbst geplante Serienproduktion der 5,7 bis 7,15 Meter langen Angel- und Freizeitboote des Typs „Smartliner“ noch nicht anlaufen können.

Trotz der schwierigen Bedingungen erweitert sich das Unternehmen Lingrön in Barth. Quelle: Volker Stephan

Als Gründe für die Verzögerung nannte Olaf Lingrön die außerplanmäßige Beräumung des einst als „sauber“ gekauften Baulandes und coronabedingte Personalausfälle in den Handwerksbetrieben sowie die explosionsartig steigenden Materialpreise. Die 2019 begonnene, ursprünglich auf fünf Millionen Euro veranschlagte Gesamtinvestition verteuert sich dadurch erheblich, der Produktionsausfall und in der Folge entstandene Umsatzausfälle kommen hinzu.

Die aufgeschobene Serienproduktion der „Smartliner“ soll nun mit rund einem Jahr Verspätung nach der für den Herbst erhofften Vollendung der Fertigungsstätte aufgenommen werden. Unter normalen Umständen wäre deren Einweihung der Höhepunkt der diesjährigen Hausmesse gewesen.

Zulieferverträge für MV-Werften brechen weg

Zu allem Übel brechen aufgrund der Schiffbaukrise für die Olaf Lingröns Stralsunder Edelstahlabteilung sämtliche Zulieferaufträge an die MV-Werften weg. Die Ladengeschäfte in Stralsund und Barth dürfen seit Monaten wegen Corona nicht öffnen. Glücklicherweise ist es Olaf Lingrön gelungen, durch Umstrukturierungen alle 28 Angestellten, darunter auch die Verkäuferinnen, im Betrieb weiterzubeschäftigen. „Niemand muss Kurzarbeitergeld beziehen oder im Homeoffice arbeiten“, berichtete er.

Eine 14 000 Quadratmeter große Freifläche wird als Freilager für Boote erschlossen. Quelle: Volker Stephan

Weil durch den Hallenbau das verfügbare Freilager kleiner geworden ist und der großen Nachfrage nicht genügt – nicht alle Bootseigner möchten einen der teureren Hallenplätze mieten – lässt Olaf Lingrön gegenwärtig eine benachbarte, 14 000 Quadratmeter große Fläche für diesen Zweck erschließen. Er hat sie seit 2020 für einen langfristigen Zeitraum von der Stadt gepachtet. „Ich bin dankbar, dass die Stadt so zur Existenzsicherung eines bodenständigen Unternehmens beiträgt.“

Lieferengpässe beim Bootshandel möglich

Mit den anstehenden Frühjahrsreparaturen und -wartungen, Umbauten an Kundenbooten sowie Slipaufträgen bei Abwesenheit der Eigner sind Olaf Lingröns Mitarbeiter gegenwärtig auf Wochen im Voraus ausgelastet. Sobald die Einreise auswärtiger Bootseigner und etwas später der Urlaub auf dem Wasser wieder gestattet sind, dürfte die Auftragssituation weiter kulminieren. Dann wird auch der Bootshandel ganz schnell wieder in Schwung kommen, so dass kurzfristige Lieferengpässe nicht auszuschließen sind.

So habe es diese beispielsweise im vergangenen Jahr wegen der verstärkten Nachfrage nach komfortablen Familienbooten gegeben. Mit denen wollten sich die Käufer angesichts der beschränkten Reisemöglichkeiten wenigstens einen vollwertigen Urlaub auf dem Wasser ermöglichen. Kleinere Boote für Angel- oder Wochenendtouren habe er seinen Kunden immer anbieten können, versicherte er.

Olaf Lingrön vermutet 2021 einen ähnlich abrupt beginnenden und dann intensiven Verlauf der verbleibenden Wassersportsaison wie im Vorjahr. Er hofft, das 25. Gründungsjubiläum seines Betriebes im Jahr 2022 wieder würdig begehen zu dürfen.

Von Volker Stephan