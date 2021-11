Born: Abstimmung über Abwahl einer Ausschuss-Chefin

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden wieder einige öffentliche Sitzungen politischer Gremien in der Region statt. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Zusammenkünfte.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Vorgestellt werden während der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung unter anderem die digitalen Infostelen. Das Treffen in der Ostsee-Schmuck-Schaumanufaktur am Dienstag, 23 .November, beginnt um 17.30 Uhr.

Im Begegnungszentrum kommt zeitgleich der Bau- und Wirtschaftsausschuss zusammen. Es geht unter anderem um Satzungsbeschlüsse für die Bebauungspläne „Wohnbebauung Schanze“ und „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“.

Im Tonnenbundhaus in Langendamm tagt am Mittwoch, 24. November, der Ortsbeirat. Beginn ist um 18.30 Uhr. Es geht um die Entwicklung des Gutshauses Dechowshof. Zeitgleich kommen die Mitglieder des Ortsbeirates Klockenhagen zusammen. Die Sitzung findet im Tonnenbundhaus Klockenhagen statt. Hauptthema ist das Gewerbegebiet Tannenberg I.

Über den Stand der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre wird während der Sitzung des Finanzausschusses informiert. Die Mitglieder des Gremiums kommen am Donnerstag, 25. November, um 18.15 Uhr im Bernsteinmuseum zusammen.

Amt Recknitz-Trebeltal und Stadt Marlow

Der Amtsausschuss des Amtes Recknitz/Trebeltal tagt am Donnerstag, 25. November, in der Aula der Grundschule Recknitz/Trebeltal in Tribsees. Beginn ist um 19 Uhr. Außer der Lesung des Haushaltes für das kommende Jahr soll über einen Nachtragsetat für dieses Jahr abgestimmt werden.

Amt Darß/Fischland und Gemeinde Zingst

Über die Abwahl vom Antje Hückstädt als Vorsitzende des Tourismusausschusses der Borner Gemeindevertretung wird in der öffentlichen Sitzung des Gremiums am Dienstag, 23. November, abgestimmt. Das Treffen im Borner Hof beginnt um 19 Uhr. Außerdem soll eine vorläufige Einschätzung des Tourismus gegeben werden.

Die Mitglieder der Dierhäger Gemeindevertretung kommen am Mittwoch, 24. November. Ab 19 Uhr im Haus des Gastes zusammen. Unter anderem geht es um eine überplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Straßenbäumen. Zudem wird über die Aufstellung des Bebauungsplans „Klaasweg“ abgestimmt. Geplant ist der Bau von Wohnungen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über einen Nachtragsetat stimmen die Wustrower Gemeindevertreter am Donnerstag, 25. November, ab. Die Sitzung in der Fischlandhalle beginnt um 18 Uhr.

Stadt und Amt Barth

Der Haushalt des Amtes Barth steht am Dienstag, 23 .November, im Amtsausschuss zur Abstimmung. Die Mitglieder des Gremiums kommen an dem Tag um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Karnin zusammen.

Von ron/tri