Born: Arbeitspraktika als Vorbereitung auf berufliche Zukunft

Born

Seit einigen Jahren verlässt Yevhenii Myroshnychenko seine Heimatstadt Melitopol in der Ukraine, um sogenannte Arbeitspraktika unter anderem in Deutschland zu absolvieren. In der vierten Saison ist er nun bei einem großen Erdbeeranbauer in Rövershagen gelandet. Dort hat er die roten Früchte erst auf dem Feld geerntet, jetzt ist er an wechselnden Standorten im Verkauf tätig, zuletzt am Einkaufszentrum in Born.

Für den 26-Jährigen ist es ganz normal, weit entfernt der Heimat zu arbeiten. So war er auch schon in der Schweiz tätig, arbeitete auch in der Nähe von Augsburg. Er ist in unterschiedlichen Bereichen tätig, um Vorlieben für eine spätere Tätigkeit in der Ukraine zu entdecken. Noch wisse er nicht genau, was er später einmal machen möchte.

Deutsche Literatur auf dem Nachttisch

In der Freizeit ist er sportlich unterwegs. Das Metier von Yevhenii Myroshnychenko ist eine Kombination verschiedener Kampfsportarten. Da komme es nicht nur auf Kraft, sondern auch auf Konzentration an. Außerdem liest er gerne. Derzeit sind es Werke von Erich Maria Remarque.

Von Timo Richter