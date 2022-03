Born

Mit Musik, Gesang und Tanz will der Intendant der Darß-Festspiele, Holger Schulze, Kinder und Jugendliche hinter dem Computer oder Smartphone hervorlocken und sie so animieren, „am analogen Leben teilzunehmen“. Geschehen soll das während mehrerer Workshops, die am Samstag, 2. April, am Sommertheater in Born stattfinden. „Stand up – schnack platt“ heißt der Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die interessierte Jungen und Mädchen fit macht für einen Auftritt bei den Darß-Festspielen. Gespielt wird in diesem Jahr „Die Heiden von Kummerow – Der Freischütz“.

Und natürlich sind die Workshops ein Einstieg für die jungen Menschen in die Theaterwelt, wie Holger Schulze sagt. Spielerisch, aber mit professioneller Unterstützung werden an dem Tag die Grundlagen für ein Mitwirken bei den diesjährigen Aufführungen gelegt. Premiere des neuen Stücks auf der Freilichtbühne in Born ist am 1. Juli.

Begeisterung fürs Theater wecken

Holger Schulze hofft, Kinder und Jugendliche über die Teilhabe ebenso fürs Theater begeistern zu können wie für die plattdeutsche Sprache. In verschiedenen Vorträgen in Schulen hat er bemerkt, dass das Interesse am Plattdeutschen zum Ende der Grundschulzeit stark nachlasse. Hier will er mit den Workshops ansetzen. Gleichwohl sei es für die Kinder schon reizvoll, bei den Aufführungen auf der Bühne zu stehen, so die Beobachtungen Holger Schulzes in den hiesigen Schulen.

Los geht es mit den Workshops um 11 Uhr. Dann stehen Musik und Gesang auf dem Programm. Um 12 Uhr beginnt ein Workshop für Tanz, eine Stunde später dreht sich alles ums Plattdeutsche. Schauspiel steht in einem Workshop ab 14 Uhr im Mittelpunkt. Auch Erwachsene können mitmachen, für sie findet ab 10 Uhr ein Workshop als offene Probe im Schauspiel statt. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an karow@darß-festspiele.de beziehungsweise unter der Nummer 01 51-70 31 14 84. Interessierte können auch an mehreren Workshops teilnehmen.

Von Timo Richter