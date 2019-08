Born

Die Darß-Festspiele gehen in die Verlängerung. Weil die Resonanz auf das Stück „ Die Heiden von Kummerow – Die Augenbinde der Justitia“ so groß ist, gibt es in der letzten Augustwoche drei zusätzliche Vorstellungen. Am 26. August ist ab 17 Uhr eine plattdeutsche Aufführung zu erleben. Am 28. und 30. August beginnt jeweils um 20 Uhr eine Aufführung in hochdeutscher Sprache, wie Produktionsleiterin Sylvia Karow sagt.

„Die Leute kommen wegen des Stücks“, hat die Produktionsleiterin beobachtet. Sie hofft, dass die letzten Vorstellungen nicht verregnet sein werden. Bislang hat es lediglich zwei Aufführungen bei Regen gegeben, eine stand Sylvia Karow zufolge kurz vor dem Abbruch.

Von Timo Richter