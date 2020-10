Born

Ein wenig Wehmut, dafür umso mehr Euphorie – Anka Köhlmann schließt Ende dieses Monats das Café Tonart in Born. Seit dessen Eröffnung hat sich das Café in der Chausseestraße zu einer Institution in dem Boddendorf gemausert. Den Grund dafür kennt die 40-Jährige genau: „Wir waren durchgehend da.“

Seit 15 Jahren führt die gebürtige Bad Sülzerin die Geschicke des Cafés. Davor arbeitete sie zwei Jahre lang als Angestellte in dem Haus. Nun hat das denkmalgeschützte Gebäude den Besitzer gewechselt. Was sich später darin finden wird, ist der Café-Pächterin noch nicht ganz klar. Nur so weit: Im Obergeschoss soll eine Ferienwohnung eingerichtet werden.

Neuer Betrieb soll nächste Saison starten

Ausziehen muss nicht nur das Café Tonart, sondern auch die Mutter der Pächterin, die unter den alten Balken lebte und auch regelmäßig im Café mitgeholfen hat. Dass mit dem Aus in Born ein weiterer gastronomischer Betrieb verschwindet, empfindet Anka Köhlmann als „ganz schlimm für den Ort“. Das bereitet ihr Wehmut, auch die vielen Gespräche mit begeisterten Gästen wird sie vermissen.

Wenn eine Tür sich schließt, wird sich eine andere öffnen. So hat es Anka Köhlmann in der Ankündigung des Schließens in einem sozialen Netzwerk formuliert. Das sorgt gerade für eine gute Portion Euphorie bei der zweifachen Mutter. Denn sie hofft, das Café künftig in den eigenen vier Wänden in ihrem Wohnhaus in Wieck aufmachen zu können. Wenn die erforderlichen Genehmigungen erteilt sind, soll der Betrieb zur kommenden Saison starten. Derzeit sind laut Anka Köhlmann verschiedene Gerüchte im Umlauf, welches Café sie wohl übernehmen würde, so beispielsweise jenes im Kulturkaten „Kiek in“ in Prerow.

20 Kuchen gehen an einem Tag weg

Am Halloween-Tag öffnet sich die Tür des Cafés zum letzten Mal. Selbst gebackene Kuchen und Torten waren zuletzt das Markenzeichen im Café Tonart. Außerdem gab es frisch gezapftes Guinness, auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sonst eher selten zu bekommen.

Um die 20 Kuchen und Torten sind während eines normalen Tages über die Theke gegangen, wie Anka Köhlmann sagt. Renner ist seit geraumer Zeit der Milchreiskuchen. Der hat den Vorgänger, den Sägespankuchen – eine Kreation mit Schokoraspel obenauf – abgelöst. Dieser Kuchen ist auch in einigen anderen Cafés zu bekommen, war also kein Alleinstellungsmerkmal mehr für das Café Tonart.

Unterstützung von Familie und Freunden

Ursprünglich hat Anka Köhlmann eine Ausbildung zur Technischen Zeichnerin absolviert. 1999 ist sie mit der Eröffnung des Restaurants Elisabeth von Eicken in Ahrenshoop auf den Darß gekommen. Und dann ist sie in der Gastronomie geblieben. Als eigene Chefin rührt sie nun täglich den Teig für ihre Kuchen und Torten an. Unterstützt wird sie dabei häufig von einer Freundin.

Bis zum 1. April kann sie die Räume des Cafés weiter nutzen. Die Wieckerin hofft, dass so ein reibungsloser Umzug des Cafés in den Nachbarort erfolgen kann. Wie bei dem Haus in der Chausseestraße in Born handelt es sich bei dem Wohnhaus in Wieck ebenfalls um ein sogenanntes Mittelflurgebäude. Rechts und links vom Flur zweigen die beiden Gasträume ab.

Abschluss eines ungewöhnlichen Jahres

Das Aus des Cafés ist für die 40-Jährige Abschluss eines höchst ungewöhnlichen Jahres. Mitten in den Corona-Lockdown im Frühjahr platzte die Nachricht vom bevorstehenden Verkauf des Hauses. Auch Anka Köhlmann hat lange gerechnet, ob sie selbst das Gebäude erwerben könne. Das hat nicht geklappt.

„Reich werden kann ich mit dem Café nicht“, sagt sie selbst. Dafür gebe es einfach zu wenig Sitzplätze. Nun steckt Anka Köhlmannn ihre Energie in die Einrichtung eines Cafés im Wohnhaus in Wieck. Auch der Ort habe zusätzliche Gastronomie „dringend nötig“, sagt die Café-Betreiberin. Weil dort ein neues Café eröffnet werden soll, seien hohe Auflagen zu erfüllen.

