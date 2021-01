Born

Das Einkaufserlebnis in dem Boddendorf Born soll schöner werden. Das Einkaufszentrum soll abgerissen und neu gebaut werden. Die Mitglieder der Gemeindevertretung des Boddendorfs wollen in der kommenden Woche über die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans abstimmen. Damit würde das Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt. Ein entscheidendes Wörtchen redet die Nationalparkverwaltung mit.

Begründet wird das Ansinnen der Edeka Handelsgesellschaft Nord – Eigentümerin der Immobilie – unter anderem mit nicht mehr zeitgemäßen Anforderungen an Anordnung einzelner Funktionsbereiche oder Größe von Verkaufsflächen. Das Einkaufszentrum soll daher durch einen Neubau ersetzt werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Zu Planungen wollten sich Vertreter der Investorin, der Edeka Handelsgesellschaft Nord mbH, vor einem Beschluss der Borner Gemeindevertreter nicht äußern.

Anzeige

Bebauungsplan

Das Einkaufszentrum ist teilweise verwaist. Quelle: Timo Richter

Ermöglicht werden mit dem neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Änderungen innerhalb der Grenzen eines früheren Vorhaben- und Erschließungsplans, wie es in der öffentlichen Beschlussvorlage heißt. Demnach soll es einen Lebensmittelmarkt mit Vollsortiment – das ist der derzeitige Edeka-Markt – einschließlich integrierter Bereiche für Backwaren-, Fisch- und Blumenverkauf von jetzt rund 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche auf rund 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche geben. Dazu kommen 300 Quadratmeter als Option für eine spätere Erweiterung.

Den erwarteten Anforderungen zufolge soll es in dem Neubau auch eine Station für einen Fahrradverleih geben. Außer den erforderlichen Flächen für Lager, Technik, Büro und Aufenthalt sollen 150 bis 180 Parkplätze sowie entsprechende Flächen für die Anlieferung der Geschäfte vorhanden sein.

Nationalpark

Größtes Problem bei der Verwirklichung des Plans ist der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Das Plangebiet ist Teil des Nationalparks. Die amtierende Leiterin des Nationalparkamtes Vorpommern, Claudia Hameister, bezeichnet die Planungen als „heißes Eisen“. Die Nationalparkverwaltung sei aber in das Genehmigungsverfahren eingebunden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Betreiberin des Einkaufsmarkts in Born, die Jens GmbH & Co. KG + Jens Märkte Verwaltung, wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Planungen äußern. Wie die Dachgesellschaft sollte erst der Beschluss der Gemeindevertretung in der kommenden Woche abgewartet werden, bevor Einzelheiten zu Planungen veröffentlicht würden.

Einkauf

Das Einkaufserlebnis in Born ist eingeschränkt. Quelle: Timo Richter

Das Einkaufszentrum in Born steht seit längerer Zeit unter „Beobachtung“. Die Edeka-Gesellschaft hat die Immobilie vor einigen Jahren aus der Insolvenzmasse des ursprünglichen Eigentümers gekauft. Schon damals war klar, dass beispielsweise Instandhaltungsarbeiten nicht ausgeführt wurden. Entsprechende Mängel jedenfalls wurden regelmäßig bei der Verwaltung angezeigt.

Notwendig wird die Aufstellung eines Bebauungsplans, weil die geplanten Verkaufsflächen der beiden Lebensmittelmärkte gegenüber einstigen Planungen wachsen sollen. Der einstig aufgestellte Vorhaben- und Erschließungsplan für den Bereich ist mittlerweile terminlich ausgelaufen. Ein Abriss des Gebäudes ist bereits seit langer Zeit im Gespräch.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter