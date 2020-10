Kommunalpolitik - So will eine Designerin das neue Museum in Born gestalten

Dem umgebauten einstigen Pferdestall der Alten Oberförsterei in Born spricht Designerin Barbara Graupner eine besondere Atmosphäre für das Forst- und Jagdmuseum zu. Im Tourismusausschuss der Gemeindevertretung äußerte sie einen besonderen Wunsch.