Born

Nach coronabedingtem Ausfall im vergangenen Jahr soll am bevorstehenden Samstag in Born das Fastnachtstonnenabschlagen gefeiert werden. Es handelt sich um die 25. Auflage des Ereignisses. Um 11.30 Uhr setzt sich der Festumzug von der Festwiese ausgehend in Bewegung. Nach einer ausgiebigen Runde durch das Boddendorf kehrt der Tross wieder zum Startort zurück. Dort beginnt gegen 14 Uhr das eigentliche Tonnenabschlagen – und zwar in dreifacher Ausfertigung. Zum einen werden Reiterinnen und Reiter auf die Tonne schlagen, es gibt eine Veranstaltung zu Fuß und nicht zuletzt findet ein Tonnenabschlagen speziell für die Jüngsten statt. Gemeinsam ist allen Aktionen: Ein Kostüm ist Pflicht.

Gegen 16 Uhr beginnt dann der Tanz im Festzelt. Karten für die Veranstaltung gibt es wochentags in der Borner Kurverwaltung, am Veranstaltungstag vor Ort. Laut Kurverwaltung wird die Strecke des Umzugs bei widrigen Wetterverhältnissen verkürzt. Das Tonnenabschlagen beginnt in der Folge früher. Außerdem gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Von Timo Richter