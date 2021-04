Born

Per Gericht wollte der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg den weiteren Verkauf des Buches „#Heimatsuche – In 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern“ stoppen. Er fühlte sich durch den Autor Steffen Dobbert in einem Kapitel in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Das Verfahren vor der Pressekammer des Landgerichts in Hamburg endete nun mit einem Vergleich.

Das Buch aus dem Hinstorff Verlag darf weiterhin verkauft werden. Allerdings müssen in besagtem Kapitel zu Born drei Sätze geschwärzt werden. 50 Wörter, wie der Autor in einer Stellungnahme auf seiner Internetseite schreibt. Laut Gerd Scharmberg habe der Rechtsvertreter des Verlags den Vergleich angeboten.

Lesen Sie auch Darum will der Borner Bürgermeister den Verkauf eines Buches verhindern

Somit kann das Buch nach einer gewissen Umstellungsfrist weiter verkauft werden. Dem kleinen Verlag entstünden keine weiteren Gerichts- und Anwaltskosten.

Außerdem ist damit ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro vom Tisch. Die hatte der Anwalt Scharmbergs für den Fall gefordert, sollte das Buch weiterhin vertrieben werden. Der Borner Bürgermeister wollte sich auf Nachfrage nicht weiter zu dem Vorgang äußern.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steffen Dobbert hatte den Borner Bürgermeister im Jahr 2019 eher zufällig getroffen. Dass Inhalte des Gesprächs später einmal Teil eines Buches werden sollten, das sei ihm nicht bewusst gewesen, so Gerd Scharmberg. Angesichts der vielen Hoheiten, etwa Planungs- und Finanzhoheit, hatte sich der Autor den Borner Bürgermeister als „kräftigen Gerd mit Krone im Gewand eines kleinen Königs“ vorgestellt, „den die normalen Menschen auf der Halbinsel mit ,Ihre Hoheit‘ anreden“.

Autor bedauert ausgebliebenes Urteil

Der Autor bedauert in seiner Stellungnahme zu dem Vergleich, dass kein Urteil in seinem Sinne gesprochen worden sei. „Mich stimmt es jedenfalls nachdenklich, dass ein Bürgermeister sich erst im Interview darüber beschwert, dass hierzulande Medien zensieren und er dann durch einen, sagen wir, sehr agilen Anwalt selbst dafür sorgt, dass ein Buch geschwärzt wird. Nein, ich glaube nicht, dass dieser Bürgermeister im Recht ist, und ich bedauere, dass die Richterin das Verfahren durch diesen Vergleich ohne Urteil beendet hat.“

Von Timo Richter