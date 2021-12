Born

Aufs Pferd gekommen ist Denise Sepke. Die 43-Jährige aus Halle an der Saale wohnt mit Mann und achtjähriger Tochter seit gut einem Jahr in Born. Zusammen mit ihren Eltern hat sie einst regelmäßig Urlaub in Prerow gemacht. Da reifte die Entscheidung, auf den Darß zu ziehen.

Als „Kind der Gastronomie“ war es nicht schwierig, einen Job zu bekommen. Viel problematischer war es, eine Wohnung zu finden. Wochenlang harrte die Familie in einer Ferienwohnung aus, zahlte einen teuren Einstieg in die Region. „Das hat uns an die Grenzen gebracht.“ Doch nun konnte Denise Sepke mit Mann und Tochter eine bezahlbare Wohnung in Born beziehen.

Gastro-Job aufgegeben

Um mehr Zeit für ihre Tochter zu haben, hat sie auch ihren Job in der Gastronomie aufgegeben und ist zum Gut Darß gewechselt. Und damit war es nicht mehr weit, dass die Tochter das Reiten für sich entdeckte.

Jetzt will Denise Sepke gar nicht mehr weg. „Wir sind so richtig angekommen.“ Da kommt derzeit auch kein Urlaub mit, weil die Familie die neue Heimat erst einmal gründlich erkunden möchte.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Timo Richter