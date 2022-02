Born

Den Bau eines Sport- und Freizeitgebäudes wollen die Borner Gemeindevertreter nicht auf die lange Bank schieben. Bei einer Enthaltung wurde während der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums am Donnerstag ein Grundsatzbeschluss gefasst, mit dem der seit Langem gewünschte Neubau hinter dem Sommertheater verwirklicht werden und ein Planungsbüro damit beauftragt werden soll. Seitens des Amts Darß/Fischland sollen die in Frage kommenden Fördermittel unverzüglich beantragt werden.

Bereits im Dezember des Vorjahres hatte die Gemeindevertretung einen Prüfauftrag ans Amt gerichtet, mögliche Fördermittel auszuloten. Doch, so die Kritik von Miteinreicher der Vorlage, Niklas Ziemann (CDU+), sei eine Prüfung durch das Amt bis zuletzt ausgeblieben. Also wurden eigene Recherchen angestellt – mit dem Ergebnis, dass nach Richtlinien des Sportstättenbaus die Chance auf eine Förderung von bis zu 45 Prozent beträgt. Erst kurz vor der Abstimmung erfolgte laut dem ersten stellvertretenden Bürgermeister in Born die Bestätigung des Rechercheergebnisses. Niklas Ziemann hatte einen positiven Beschluss als „Meilenstein für das Projekt“ bezeichnet.

Baukosten nach oben korrigiert

Mehr als 100 000 Euro stellt die Kommune nun für die Planung des Sport- und Freizeithauses im laufenden Jahr zur Verfügung. Einer vor Jahren erfolgten Kostenschätzung für den Neubau zufolge muss mit Baukosten von rund 600 000 Euro gerechnet werden. Bürgermeister Gerd Scharmberg (Liste Bürger für Born) korrigierte auf Nachfrage die möglichen Kosten aufgrund der zwischenzeitlich zu verzeichnenden Kostensteigerungen deutlich nach oben: Er geht nun von Baukosten in Höhe von rund 800 000 Euro aus. Der Baubeginn soll bereits im kommenden Jahr erfolgen.

Mit dem Vorantreiben des Neubaus hat sich ein möglicher Schulbau auf dem Gelände erledigt. Albrecht Kiefer (Wählergemeinschaft Borner Alternative) forderte eine Klarstellung zu dem in der Vergangenheit ins Spiel gebrachten Vorhaben ein. Gerd Scharmberg bestätigte, dass es keine Verhandlungen mit dem Träger der Schule in Prerow gebe. Nach Querelen am Standort in dem Ostseebad hatte der Schulträger über einen Neubau in Born nachgedacht. Beschlossen hatte die Gemeindevertretung, dass der Bürgermeister mit der Schulträgerin Verhandlungen dazu aufnehmen kann. Solche Gespräche gebe es aber nicht.

Seit mehreren Jahren besteht in dem Boddendorf der Wunsch, die Möglichkeiten zur Gestaltung der Vereinsarbeit in unterschiedlichen Bereichen zu verbessern. Vor allem sportlich orientierten Vereinen fehle es an Trainingsmöglichkeiten, heißt es in der von sechs Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern unterzeichneten Beschlussvorlage. Ein vielfältiges und ganzjähriges Angebot ist demnach nicht gegeben. „Dieser Zustand ist aus unserer Sicht vollkommen unhaltbar und bedarf einer dringenden Veränderung. Die Prüfung von Fördermöglichkeiten ist der Vorlage zufolge vor allem deshalb auf eigene Initiative erfolgt, damit das Vorhaben nicht aus den Augen verloren wird.

Arztsuche geht weiter

Das sogenannte Steinhauer-Haus neben der Waldschenke in Born könnte zu einer Arztpraxis umgebaut werden. Quelle: privat

Auf Vordermann bringen will die Kommune zudem das sogenannte Steinhauer-Haus neben der Waldschenke. Der einstige Schulbau befindet sich im Eigentum der Kommune. Denkbar ist, dort Räumlichkeiten für eine Arztpraxis herzustellen.

Hintergrund: Der bisherige Allgemeinmediziner ist in Ruhestand gegangen, es gibt noch keinen Nachfolger. Seitens der Kommune in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung wird ein Arzt für Born gesucht, teilte der Bürgermeister mit. Zuletzt habe es mehrere Interessierte gegeben. Problem ist dabei nicht nur einen Praxissitz, sondern auch Wohnraum zu finden. Um eine Ansiedlung zu unterstützen, so Gerd Scharmberg, würde die Kommune das Gebäude praxistauglich herrichten, auch sei eine kurzfristige Unterbringung eines neuen Arztes in Born in einer Ferienwohnung denkbar.

Nach einem Treffen mit dem letzten verbliebenen Interessen hatte der Borner Bürgermeister eigenen Worten zufolge „ein gutes Gefühl“. Aber: Der noch in Schleswig-Holstein lebende Arzt werde sich in einem anderen Ort in Mecklenburg-Vorpommern niederlassen.

