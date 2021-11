Born

Keine politische Strafe für Antje Hückstädt, weil sie drei Sätze aus einem Buch vorgelesen hat – so hat die Schauspielerin eine Online-Petition gegen die für heute geplante Abwahl der Vorsitzenden des Tourismusausschusses der Borner Gemeindevertretung überschrieben. Die Gemeindevertreterin hatte während einer öffentlichen Lesung in Prerow drei geschwärzte Sätze aus ihrem noch ungeschwärzten Exemplar des Buches „#Heimatliebe – in 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern“ des Autors Steffen Dobbert vorgelesen. Nach einem Gespräch mit dem Autor fühlte sich der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg falsch wiedergegeben und in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und zog vor das Pressegericht in Hamburg. In einem Vergleich mit dem Hinstorff Verlag wurde festgelegt, dass in dem betreffenden Kapitel drei Sätze geschwärzt wurden. Ein Urteil hat es nicht gegeben.

„Diese politische Bestrafung fürs Vorlesen ist nicht zeitgemäß“, sagt die Schauspielerin, die 1992 in Akka im Norden Israels geboren wurde und Steffen Dobbert während seiner Lesungen zuweilen begleitet. Damit werde ein falsches Zeichen gesetzt „und der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft geschadet“, betont Lamis Ammar, die nach einem Engagement am Lübecker Theater nun in Berlin tätig ist. „Auch ehrenamtliche Gemeindevertreterinnen und Vorsitzende von Tourismusausschüssen müssen in Mecklenburg-Vorpommern das Recht haben, frei und ohne negative Folgen aus ihren Büchern vorzulesen.“

Die Unterzeichner der Petition lehnen „Sanktionen gegen das Lesen, Zensur, Einschüchterung und Mundtotmachen von Bürgerinnen und Bürgern ab und fordern die Gemeindevertretung von Born auf, keine politischen Bestrafungen gegen Antje Hückstädt einzuleiten.“ Über die Abwahl Antje Hückstädts als Vorsitzende entscheiden allerdings die Mitglieder des Tourismusausschusses. Während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung hatte der Bürgermeister die Abwahl angedeutet, sogar laut über eine Abberufung aus dem Tourismusausschuss nachgedacht. Antje Hückstädt ist zudem Mitglied im Betriebsausschuss, der die Arbeit des Kurbetriebs begleitet. Eingereicht wurde der Abwahlantrag von Holger Becker, nachdem Nicola Nibisch (beide Liste Bürger für Born) aufgrund eines Vertrauensverlustes ihre Funktion als Stellvertreterin Antje Hückstädts niedergelegt hatte.

Stellungnahme bei Erreichen des Quorums

Für das Quorum der Online-Petition werden insgesamt 78 Unterstützerinnen und Unterstützer aus Born gebraucht. Am Montagmittag war gut ein Viertel der erforderlichen Unterstützung erfolgt. Insgesamt unterstützten zu dem Zeitpunkt mehr als 230 Personen die Petition, davon stammten gut 20 aus Born. Erst mit dem Erreichen dieses Quorums werde von den zuständigen Entscheidungstragenden eine Stellungnahme eingefordert, heißt es seitens des Portals „openPetition“.

Werde ein Quorum erreicht, sei das ein Indikator, dass ein Thema aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger relevant ist. Rechtlich bindend ist so eine Petition allerdings nicht. Sie könnte aber den Verkauf des Buches ankurbeln, ist in dem Petitionstext doch ein Link hinterlegt, der direkt zu dem Buch auf der Seite des Hinstorff Verlages führt.

Als grundsätzlich richtig findet Antje Hückstädt die Petition, schließlich gehe es um ein gesellschaftspolitisches Thema. Die Vorsitzende des Tourismusausschusses begrüßt die Kommentarfunktion im Zusammenhang mit der Online-Petition. Und die habe es zum Teil in sich. Georg Kranz von der Borner Alternative beispielsweise schreibt, „wenn ehrenamtlich tätige Personen ihrer Aufgaben enthoben werden, weil sie einen umstrittenen, aber nicht juristisch verbotenen Text vorlesen, werden demokratische Grundrechte missachtet.“ Autor Steffen Dobbert sieht die Meinungs- und Pressefreiheit in Gefahr. „In Demokratien sollen Politikerinnen und Politiker dem öffentlichen Informationsinteresse dienen.“ Offenbar solle hier eine Frau eingeschüchtert und das Zitieren aus einem Buch unterbunden werden. „Dagegen muss etwas getan werden, bevor so eine Praxis sich wiederholt.“

Absage der Sitzung angeregt

Auch der Bad Doberaner Bürgermeister Jochen Arenz hat sich zu Wort gemeldet: „Diktatur, Vetternwirtschaft und Zensur darf es nie mehr geben. Das Verhalten des Bürgermeisters ekelt mich an.“ Der frühere Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Professor Dr. Wolfgang Methling, sieht Antje Hückstädt nicht an die Auflagen gebunden, die in einem außergerichtlichen Verfahren zwischen dem Verlag und dem Borner Bürgermeister vereinbart wurden. „Sie deshalb von einem Wahlamt abberufen zu wollen, spricht Bände über den Bürgermeister und ist sicher nicht rechtmäßig.“ Der Prerower Gemeindevertreter Mario Buchold meint, „Zitate aus Büchern sollten in Deutschland ungestraft möglich sein“.

Zu der Petition mochte sich Bürgermeister Gerd Scharmberg nicht äußern. Er hatte allerdings angeregt, dass Antje Hückstädt als Vorsitzende des Tourismusausschusses darüber nachdenken solle, die für Dienstag geplante Sitzung aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie abzusagen. Selbst nichtöffentliche Sitzungen im Amt Darß/Fischland seien aus dem Grund schon abgesagt worden. Im Zusammenhang mit seinem Handeln verwies Gerd Scharmberg auf die Feststellung des Gerichts, dass die betreffenden Textstellen in dem Buch Dobberts im Vergleich mit einem Tonmitschnitt unwahr beziehungsweise aus dem Kontext gerissen seien.

Von Timo Richter