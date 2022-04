Born: So will Darßgemeinde Wohnraum schützen

Ribnitz-Damgarten

Ostern ist vorbei, die Kommunalpolitik nimmt wieder Fahrt auf, es gibt viele wichtige Themen zu besprechen. Hier unsere Sitzungsübersicht für diese Woche.

Stadt Barth

Die Mitglieder der Barther Stadtvertretung treffen sich am Donnerstag, 21. April, im Rathaussaal. Sitzungsbeginn ist um 18.30 Uhr. Gleich mehrere Tagesordnungspunkte befassen sich mit dem Thema Straßenverkehr, nämlich: Aufhebung verkehrsberuhigter Bereich und Tempo 20-Zone in der Altstadt, Lange Straße als verkehrsberuhigter Bereich sowie Tempo 30-Zone im Teil des Trebins, in der Burg-, Schiller- und August-Bebel-Straße sowie im Teergang, Dunkler Gang und Am Sportwall. Weiterhin geht es um die Einbahnstraßenregelung in der Papenstraße und das Durchgangsverbot vom Parkplatz des Bürgerhauses. Auch mit dem Thema Fußgängerzone am Hafen werden sich die Barther Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker befassen.

Weiterhin befasst sich die Stadtvertretung mit dem Antrag der Fraktion Bürger für Barth „Eintrag postum in das Ehrenbuch der Stadt Barth für Udo von Glowacki“. Von der Fraktion liegen zwei weitere Anträge vor. Beantragt wird die Straße vom Trebin in Richtung Reiterhof in „Udo von Glowacki Straße“ zu benennen. Weiterhin wird beantragt, alle städtischen Gebäude und Sporthallen der Stadt Barth mit einem Defibrillator auszustatten.

Auf der Tagesordnung stehen weiterhin: Einwohnerfragestunde, Bericht des Bürgermeisters, Bestätigung der Wahl des Gemeindewehrführers und seines Stellvertreters sowie die Wahl des zweiten Stellvertreters der Stadt Barth.

Amt Recknitz-Trebeltal

Die Gemeindevertreter von Eixen werden sich in ihrer Sitzung am Donnerstag, 21. April, mit der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Hilfe- und Sachleistungen der freiwilligen Feuerwehr befassen. Die Beratung findet im Gemeindezentrum Eixen, Barther Str. 24, statt und wird um 18 Uhr eröffnet. Auf der Tagesordnung stehen weiterhin Berichte der Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters sowie eine Einwohnerfragestunde.

Amt Darß-Fischland

Die Gemeindevertreter von Born tagen am Donnerstag, 21. April, im Borner Hof. Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr. Die Kommunalpolitiker befassen sich unter anderem mit dem Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde Born und mit der Fortführung des Planverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Kulturelles Zentrum“. In ihrer Sitzung liegt den Gemeindevertretern weiterhin die Satzung zur „Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“ zur Beschlussfassung vor. Die Satzung soll dazu dienen, deren Verdrängung durch Umwandlung von Wohnraum in Ferienunterkünfte zu verhindern.

Laut Beschlussvorlage bedürfen der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen einer Genehmigung. Dabei fallen nur diejenigen Baumaßnahmen unter den Genehmigungsvorbehalt, die geeignet sind, die Einheimischen zu verdrängen. Das geschieht in der Regel durch die Umwandlung von Wohnraum zu Ferienunterkünften. Instandsetzungsmaßnahmen oder Arbeiten zur Modernisierung der Ausstattung müssen nicht genehmigt werden.

Die Borner Gemeindevertreter werden sich außerdem mit der Nachbesetzung der durch die Mandatsniederlegung von Janine Dieckmann unbesetzten Stellen in verschiedenen Ausschüssen befassen. Weiterhin steht die Wahl eines ordentlichen Mitglieds in den Betriebsausschuss nach der Abwahl von Antje Hückstädt und eine Einwohnerfragestunde auf der Tagesordnung.

Zingst

Ebenfalls am Donnerstag, 21. April, tagen die Gemeindevertreter des Ostseeheilbades Zingst. Dazu wird um 19 Uhr ins Kurhaus eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen zunächst Bürgerfragestunde und ein Bericht des Bürgermeisters sowie Informationen zum Entwicklungsstand Armeesportplatz. Außerdem liegt den Gemeindevertretern der Beschluss über die Varianten zur Neugestaltung der Kreuzung Hafenstraße/Jordanstraße vor.

Von Edwin Sternkiker