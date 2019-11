Born: Umstrittener Weg zurück in den Tourismusverband

Born

Eine Rückkehr des Boddendorfs in den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst ist innerhalb der Gemeindevertretung im Wesentlichen unstrittig. Auseinander gehen allerdings die Meinungen über den Weg dorthin. Klaus-Dieter Holtz (Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born) scheiterte mit seinem Vorschlag, schon zu Beginn des kommenden Jahres wieder in den Verband einzutreten. Beschlossen wurde am Ende ein anderer Weg. So sollte in Gesprächen aller drei Darß-Gemeinden mit dem Tourismusverband ausgelotet werden, unter welchen Bedingungen die drei Gemeinden zusammen in den Verband zurückkehren. Das war der gemeinsame Vorschlag der Wählergemeinschaft Bürger für Born sowie von Niklas Ziemann ( CDU) und dem fraktionslosen Gemeindevertreter Mathias Löttge.

Der Jahresbeitrag von knapp 15 600 Euro solle es laut Klaus-Dieter Holtz wert sein, „gemeinsam Projekte anzuschieben“ und Born ein Mitspracherecht im Tourismusverband einzuräumen. Nur durch gemeinsames Handeln könnten wichtige Projekte und Maßnahmen realisiert werden, um die Attraktivität und Bekanntheit der Region zu steigern.

Stillschweigen nach erstem Sondierungsgespräch

Mathias Löttge plädierte dagegen für die gemeinsame Rückkehr des gesamten Darß in den Tourismusverband. Nur dann ließen sich eigene Positionen durchsetzen. Klare Aussagen zu diesem Weg werde es vermutlich im Januar geben. Auch Niklas Ziemann sah eine Rückkehr in den Verband nur unter Bedingungen. Die habe er im Antrag von Klaus-Dieter Holtz vermisst. Albrecht Kiefer (Wählergemeinschaft Borner Alternative) sagte, es gebe gar keine Alternative, als so schnell wie möglich wieder in den Tourismusverband einzutreten.

Ein erstes Sondierungsgespräch mit Vertretern von Prerow und Wieck sowie dem Tourismusverband haben bereits stattgefunden, sagte Bürgermeister Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born). Die Beteiligten hätten in dieser Phase der Annäherung Stillschweigen vereinbart. Zuletzt hatte das Ostseebad Wustrow den Wiedereintritt in den Tourismusverband beschlossen (die OZ berichtete).

Die Mehrheit der Bürger für Born, Löttge und Ziemann brachte im Anschluss ihr Papier unter Dach und Fach. Albrecht Kiefer wollte noch seine Fraktionskollegin Antje Hückstädt als Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus in der Gesprächsrunde installieren, scheiterte aber mit der Begründung, sie sei nicht vertretungsberechtigt. So werden die Gespräche vom Bürgermeister und/oder seinen Stellvertretern geführt.

Hebesatzsenkung bringt kaum Ersparnis für den Einzelnen

Über eine von Klaus-Dieter Holtz gefordert Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer für bebaute Grundstücke hat das Gremium nicht abschließend gesprochen. Mit großer Mehrheit wurde das Ansinnen in den Finanzausschuss der Gemeindevertretung delegiert. Holtz hatte die Absenkung des Hebesatzes von derzeit 380 auf wieder 360 Prozent mit Steuergerechtigkeit und Gleichbehandlung von Hauseigentümern in den Gemeinden im Bereich des Amtes Darß/Fischland begründet.

Das sah der Bürgermeister ganz anders. Im Durchschnitt spare jeder Hausbesitzer 8,72 Euro. Das stehe in keinem Verhältnis zu den finanziellen Einbußen für die Kommune. So entgingen Einnahmen in Höhe von rund 10 000 Euro durch die Absenkung des Hebesatzes. Dazu komme ein Betrag in gleicher Höhe, weil die Kommune unterhalb der von der Landesregierung vorgegebenen Sätze bleibe. Scharmberg bezeichnete das Ansinnen als unangemessen und unanständig. Löttge warnte: Wir können nicht einen Monat vor der Haushaltsdiskussion locker und leicht auf 20 000 Euro verzichten.

Von Timo Richter