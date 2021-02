Born

Sparsam solle man derzeit Präsenzsitzungen abhalten, mahnte Bürgermeister Gerd Scharmberg zu Beginn der 12. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Born und dampfte mit seinem zweiten Stellvertreter die ohnehin übersichtliche öffentliche Tagesordnung um zwei weitere Punkte ein. Übrig blieb die Billigung des Jahresberichtes 2019 der Kurverwaltung, vorgestellt vom ersten stellvertretenden Bürgermeister Niklas Ziemann, die mit einem Überschuss von fast 200 000 Euro bei einer Bilanzsumme von rund 4,3 Millionen Euro abschließt. Auf 55 Prozent sei die Eigenkapitalquote gestiegen, Mängel in der Geschäftsführung wurden nicht festgestellt und dem Betriebsleiter bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme Entlastung erteilt.

Einstimmig hatte die Gemeindevertretung zuvor Scharmbergs Antrag befürwortet, die Aussprache über den Bericht des Gemeindeprüfungsamtes für die Jahre 2010 bis 2016 im Rahmen einer eigenen Sitzung am 25. Februar um 17 Uhr zu behandeln, ein komplexes Thema, bei dem auch die Problematik des „Borner Holm“ eine Rolle spielen könnte. Die Gremiumsmitglieder wurden angehalten, Fragen dazu spätestens eine Woche vorher bei Bürgermeister und Verwaltung einzureichen, damit Antworten vorbereitet werden können; das diene einer „strukturierten Diskussion“.

Über Swap-Thema hinter verschlossenen Türen gesprochen

Der Antrag Mathias Röpkes, den öffentlich angekündigten Sachstandsbericht zu den Swap-Geschäften in nichtöffentlicher Sitzung zu besprechen, stieß auf immerhin zwei Gegenstimmen. Und so berieten die Gremiumsmitglieder hinter verschlossenen Türen mit ihrem Rostocker Rechtsanwalt. Auch Borns Bürgermeister Gerd Scharmberg „schwänzte“ diese Besprechung, als damals zweiter stellvertretender Amtsvorsteher trägt der Rahmenvertrag auch seine Unterschrift. Dennoch „entspannt und weit weg von diesem Geschäft“ rekapitulierte er seinen Stand der Dinge.

Nach der Präsentation einer auf Finanzgeschäfte spezialisierten Brandenburger Firma schlossen der Vorsteher des Amtes Darß/Fischland und seine leitenden Verwaltungsbeamten im Sommer 2008 Zins-Derivate (auch Zins-Swap genannt) ab, ermächtigt von den Vertretern der Gemeinden Dierhagen, Wustrow, Ahrenshoop, Born, Wieck und Prerow, um so Zinsen für laufende Kredite zu sparen. Die verschiedenen Zins-Derivate wurden teils über den Amtshaushalt, teils über Gemeindehaushalte geführt, ohne dass darüber Beschlüsse der jeweils betroffenen Gemeinden herbeigeführt wurden, das Amt ordnete zu.

Dem Amt Darß/Fischland liegt Vergleichsangebot vor

Manche der Geschäfte liefen gut, andere eher nicht. Ein Abschluss, über den Haushalt der Gemeinde Ahrenshoop geführt, war jedoch ein so nicht von den Gemeinden legitimierter, kombinierter Zins- und Währungs-Swap, der auf eine bestimmte Kurskonstellation spekulierte und einen besonders hohen Verlust in Höhe von 566 000 Euro produzierte. Diesen Betrag hat die EAA (Erste Abwicklungs Anstalt, Rechtsnachfolgerin der WestLB) von ihrem Geschäftspartner, dem Amt, gerichtlich eingeklagt.

Inzwischen liegt in dieser Sache ein Vergleichsangebot vor, dem die EAA bereits zugestimmt hat, das Amt muss nun klären, ob es günstiger ist, den Vergleich anzunehmen oder in die nächste Instanz zu gehen, mit dem Risiko, dass Gerichts- und Anwaltskosten deutlicher steigen, als die Erfolgschancen, die Forderung abzuwehren. Ja, nein oder Enthaltung, was wäre das Beste für Born, war ein Thema, das Borns Anwalt mit den Gemeindevertretern besprach. Wenn das Amt für die Forderung aufkommen müsste, würde der Verlust auf alle Gemeinden umgelegt. Dagegen aber sind in Wustrow, Wieck und Born Beschlüsse gefasst worden und Ahrenshoop will den Verlust nicht allein tragen, weil es keinen Beschluss seiner Gemeindevertretung gibt, dieses Geschäft haben zu wollen.

Auch darüber, ob es rechtliche Möglichkeiten für einzelne Gemeinden wie Born gibt, sich in dieser Sache ganz aus der finanziellen Verantwortung zu nehmen, habe der Jurist mit den Gemeindevertretern beraten, so Scharmberg, der auch am Freitag noch nicht sagen konnte, zu welchem Ergebnis das Gremium tendiere. Grundsätzlich müsse jede Gemeinde zuerst ihre eigene Kasse im Blick haben, andererseits dürfe man nicht vergessen, dass daraus resultierender Unfrieden im Amt auch teuer werden könne.

Von Susanne Retzlaff