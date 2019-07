Born

Der Austritt Mathias Löttges aus der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born hat im sozialen Netzwerk Facebook zu verschiedentlichen Reaktionen geführt. „Die Taten mancher Menschen beweisen, dass ihre Worte nichts wert sind.“ Dieser Satz ziert ein Foto, das Löttge zeigt, auf der Facebook-Präsenz der Wählergemeinschaft. „Wir sind menschlich sehr enttäuscht von M. Löttge, ein solcher Politikstil ist mit Sicherheit nicht im Interesse der Wähler und schadet einer vertrauensvollen Zusammenarbeit“, heißt es dazu. Die Wählergemeinschaft habe erst aus der Presse von den Zukunftsplänen Löttges erfahren.

In einem Statement auf seinem Facebookprofil hatte Mathias Löttge daraufhin seinen Willen bekundet, sich für die Entwicklung Borns einzusetzen. „Dies geht aber nicht mit Fundamentalopposition, sondern nur durch eine enge Zusammenarbeit aller politischen Kräfte [...]. Leider musste ich feststellen, dass dies nicht durch alle gewählten Gemeindevertreter so gesehen wird.“ Manche verfolgten laut Löttge scheinbar nur das Ziel: Der Bürgermeister müsse weg. „Das hilft uns nun aber in der gemeindlichen Entwicklung überhaupt nicht weiter.“ Zudem widerspricht der der Darstellung der Wählergemeinschaft, von seinem Austritt erst aus der Zeitung erfahren zu haben. In einer von der OZ angefragten kurzen Stellungnahme hieß es seitens der Wählergemeinschaft unter anderem: „Wir wünschen Herrn Löttge für seinen weiteren Weg mit der CDU alles Gute und hoffen für die Zukunft auf eine konstruktive Zusammenarbeit.“

Die vielfältigen Reaktionen auf die Beiträge Löttges und der Wählergemeinschaft reichen von klarer Zustimmung für den Austritt bis hin zu dem Vorwurf, die Aktion sei eine Absprache gewesen. Mathias Löttge bildet zusammen mit Niklas Ziemann ( CDU) eine Zählgemeinschaft.

Zählgemeinschaft stellt Vertreter

Der erst 19 Jahre alte Niklas Ziemann ( CDU) ist erster Stellvertreter von Bürgermeister Gerd Scharmberg ( Wählergemeinschaft Bürger für Born). In der Abstimmung während der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung nach den Kommunalwahlen am 26. Mai setzte sich Ziemann gegen die Verwaltungsmitarbeiterin Janine Dieckmann ( Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born) durch.

Zweiter Stellvertreter wurde Mathias Löttge. Er erhielt den Vorzug vor Antje Hückstädt ( Wählergemeinschaft Borner Alternative), die Albrecht Kiefer für die Funktion vorgeschlagen hatte. Gerd Scharmberg sah allerdings keine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Leiterin des Darß-Museums. Die hatte während der jüngsten Wahlperiode ihr Mandat niedergelegt und das unter anderem mit Sitzungsführung und fehlendem Vertrauen begründet.

Freie Entscheidungen

Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse – die Bürger für Born haben die absolute Mehrheit verloren – wird die Zählgemeinschaft zum entscheidenden Faktor bei den Abstimmungen. Sowohl Niklas Ziemann als auch Mathias Löttge hatten betont, in ihren Entscheidungen frei zu sein, sich weder der Fraktion Bürger für Born als auch der Borner Alternative oder Unserer Heimat Born verpflichtet zu fühlen.

Timo Richter