Born

Während früherer Urlaube auf dem Darß hat sich Mira Gutsche in die Region verliebt. Jetzt ist die 19-Jährige für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf die Halbinsel zurückgekehrt.

In der Umweltbildung des Nationalparkamtes hat sie sich schon neue Führungen überlegt. Doch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise treffen auch die Aufgaben der jungen Frau aus Fulda. Denn Treffen mit Schulklassen und den Junior-Rangern der Freien Schule Prerow können derzeit nicht stattfinden.

Selbst sieht sie ihre Arbeit als Berufsorientierung. Was einmal der Beruf sein soll, kann sie aktuell noch nicht konkret sagen.

Monatliches Bad in der Ostsee

Die Freizeitaktivitäten sind im Vergleich mit ihrer Heimatstadt auf dem Darß deutlich eingeschränkt. Eines hat sie „hinübergerettet“. Mira Gutsche kocht gerne in der Unterkunft in Wieck. Während der Wochenenden fährt sie gerne mit dem Fahrrad über die Halbinsel, um sie noch besser kennenzulernen. Gerne ist sie auch am Weststrand baden. Vorgenommen hat sie sich, wenigstens einmal jeden Monat in die Ostsee zu steigen.

Von Timo Richter