Das Verdrängen der Einwohner aus der Region, vor allem von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, wollen die Kommunen möglichst verhindern. Das geschieht im Bereich des Amtes Darß/Fischland sowie in Zingst mit sogenannten Erhaltungssatzungen. Das heißt im Klartext: Bisheriger Wohnraum darf nicht zu Ferienunterkünften werden. Sollte ein altes Wohngebäude zugunsten eines Neubaus abgerissen werden, muss etwas mehr als die Hälfte der neuen Wohnfläche dauerhaft mietbar sein. So haben es die Gemeindevertretungen in Dierhagen, Prerow, Wustrow oder Zingst beschlossen. Einen gleichlautenden Beschluss hat nun auch die Gemeindevertretung in Born gefasst.

Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung nennt sich das Konstrukt im Baugesetzbuch, mit denen die Kommunen dem Verlust von Wohnraum entgegentreten. Denn mit dem hat sich in der Vergangenheit der Fachkräftemangel etwa in Gastronomie und Hotellerie deutlich mehr begründet als die Bezahlung.

Wohnraum kaum zu finden

Viele Arbeitgeber greifen schon tiefer in die Tasche, um überhaupt noch Personal für Housekeeping oder Service zu bekommen. Andererseits gibt es etliche Interessierte, die einen Job nicht annehmen, weil sie nahebei keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Verschärft wird die Situation, wenn bislang als Wohnraum genutzter Raum zu Ferienunterkünften umgewandelt wird. Die beschlossenen Erhaltungssatzungen in den Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sollen wenigstens der Reduzierung von zuvor dauerhaft vermieteten Wohnungen und damit der Verdrängung der Einheimischen entgegenwirken.

Einen Verkauf von Immobilien kann und will die Kommune mit der mehrheitlich erfolgten Verabschiedung der sogenannten Milieuschutzsatzung nicht verhindern. Wohl aber, dass etwa bislang dauerhaft vermietete Doppelhaushälften künftig in die Ferienvermietung gehen. Mit der Satzung werde das Verschwinden vorhandenen Wohnraums verhindert, sagte der erste stellvertretende Bürgermeister Niklas Ziemann (CDU+), nicht aber der Neubau von Ferienunterkünften.

Landkreis für Durchsetzung erforderlich

Dem Bürgermeister Gerd Scharmberg (Liste Bürger für Born) beschreibt die Satzung letztendlich nur den Lebensraum in Born, etwa mit seinem Vereinsleben, der geschützt werden solle.

Ob diese Satzung aber mehr ist als nur eine wohlwollende Absichtserklärung, hängt im Wesentlichen von der Kreisverwaltung ab. „Für die Durchsetzung der Ziele der Satzung brauchen wir den Landkreis“, so der Bürgermeister. Die Verwaltung habe beispielsweise mit einer Nutzungsuntersagung ein probates Mittel in der Hand, um die Ziele der Satzung durchzusetzen. Außerdem können laut Gerd Scharmberg Zwangsgelder verhängt werden. Tätig werde die Kreisverwaltung aber erst nach Hinweisen auf eine Zuwiderhandlung.

Refinanzierung hoher Immobilienkosten

In der Vergangenheit ist die Kreisverwaltung mit dem Borner Bürgermeister auch schon tätig geworden. Zuletzt sei in diesem Zusammenhang ein Zwangsgeld in Höhe von 6000 Euro verhängt worden. So eine Strafe kann allerdings auch deutlich höher ausfallen, wie Gerd Scharmberg sagt. Denn ein Zwangsgeld werde an der zuvor erfolgten Wertschöpfung widerrechtlich umgewandelten Wohnraums bemessen. Da könnten auch sechsstellige Beträge fällig werden. „Der Landkreis hat in dieser Hinsicht einen langen Arm“, sagt der Bürgermeister des Boddendorfs. Voraussetzung sei aber immer die Meldung einer widerrechtlichen Nutzung einer Wohnung an die Kreisverwaltung.

„Wustrow muss bewohnbar und bezahlbar bleiben“, hatte der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) jüngst als Begründung für den Beschluss einer Milieuschutzsatzung angeführt. Aufgrund der hohen Immobilienpreise vor allem auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst würden Käufer oder Bauherren versuchen, die Investitionen über die Vermietung von Ferienunterkünften zu refinanzieren.

