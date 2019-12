Born bringt Grundstücksverkauf wieder auf den Weg

Born

Richtig gezofft haben sich die Borner Gemeindevertreter diesmal hinter verschlossenen Türen. Albrecht Kiefer (Wählergemeinschaft Borner Alternative) spricht im Nachhinein unter anderem von „Rumgebrülle“. Es habe „böse Stimmung“ geherrscht. Dass er selbst mitverantwortlich für die im Raum stehende Eskalation war, ist dem Gemeindevertreter bewusst.

Sein Verweis auf ein seiner Meinung nach wichtiges Detail, das Bürgermeister Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born) in seinem Bericht unterschlagen habe, war am Ende ausschlaggebend für die Missstimmung im Tagungsraum. Im Bericht des Landesrechnungshofes sei nachzulesen, dass ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister im Zusammenhang mit dem Kauf von Peterssons Hof sei abgeschlossen. Aber, so heißt es im Bericht des Landesrechnungshofes, gegen die Disziplinarverfügung seien Rechtsmittel eingelegt worden.

Missachtung von Persönlichkeitsschutz

Der Bürgermeister selbst hatte befunden, dass dies eine Personalangelegenheit sei. Und die seien, ebenso wie Grundstücksangelegenheiten, nichtöffentlich zu behandeln. Zudem seien die Feststellungen im Bericht des Landesrechnungshofes anonymisiert worden. Albrecht Kiefer sagte auf Nachfrage selbst, er habe das in die Öffentlichkeit gezerrt. Gerd Scharmberg dagegen kritisierte, dass dieses Verhalten nicht mit der Wahrung des Persönlichkeitsschutzes in Einklang zu bringen sei.

Unterm Strich zeigte sich der Landesrechnungshof mit den erfolgten Maßnahmen der Rechts- und Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung zufrieden. Die hatte selbst bestätigt, dass sie ihr Informationsrecht sowie die Beratungs-, Aufsichts und Kontrollfunktion stärker wahrnehme. So müssten sämtliche Beschlussvorlagen vorgelegt werden, die Sitzung in Born würden seit Mai vergangenen Jahres begleitet.

Kritik an Verfahren

Entschieden haben die Gemeindevertreter auch etwas: Das Interessenbekundungsverfahren zum Verkauf einer 8500 Quadratmeter großen Fläche hinter dem einstigen BMK-Gebäude wird fortgesetzt. Während der Sitzung am 21. November war das mehrheitlich beschlossen worden. Albrecht Kiefer hatte im Vorfeld der Sitzung am Dienstagabend die Aufhebung des Beschlusses beantragt. Scharmberg solle widersprechen, weil er die Verfahrensweise für „grob fahrlässig“ halte.

Der Bürgermeister selbst hatte auch einen Widerspruch vorbereitet. Er sieht das Wohl der Gemeinde gefährdet, weil nicht ausgeschlossen sei, dass die „so wichtige Veräußerung und sich anschließende Sanierung eines Gebäudes durch Widersprüche und Prüfverfahren auf unabsehbare Zeit verzögert werden“. Wenn auch mit unterschiedlicher Begründung, die Gemeindevertreter gaben dem Widerspruch gegen den Verkaufsbeschluss einstimmig statt.

Furcht vor weiteren Einspruchsmöglichkeiten

Dann schlugen die Wogen wieder hoch. Dass nämlich die Fortsetzung des Verkaufsverfahrens – jetzt ging es erst einmal darum, Interessebekundungen von möglichen Investoren einzusammeln – öffentlich zu behandeln sei, mit diesem Antrag scheiterte Albrecht Kiefer an der Mehrheit. Die wollte das Verfahren nichtöffentlich diskutieren, und zwar ungestört von Zwischenrufen und spontanen Preisansagen wie in der Vergangenheit erlebt.

Das ist auch geschehen. Ergänzt wurde die gerade zuvor widersprochene Absichtserklärung um einige Konkretisierungen von Nicola Nibisch (Bürger für Born). Die Gemeinde werde nicht zum Höchstpreis veräußern, sondern die Angebote besonders nach der konzeptionellen Ausrichtung bewerten, heißt es in dem Antrag. Der Mindestpreis beträgt 142 Euro je Quadratmeter. Ziel der Kommune ist die Schaffung von Wohnraum. Genau diese Ziele würden in der neuen Absichtserklärung verschwiegen, bemängelte Albrecht Kiefer. Der Verkaufsvorgang in der geplanten Form biete viele Einspruchsmöglichkeiten.

Die Mehrheit stimmte für die geänderte Vorlage. Die Frist zur Abgabe von Nutzungs- und Entwicklungskonzept inklusive schlüssiger Finanzierung endet am 6. Januar, 9 Uhr.

Mehr lesen: Born scheitert mit Grundstücksverkauf am Verwaltungsgericht

Mehr zum Autor

Von Timo Richter