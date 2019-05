Born

Mit einem Tag der offenen Tür soll die Entwicklung der Alten Oberförsterei in Born zum kulturellen Zentrum des Boddendorfs dokumentiert werden. Nach dreijähriger Bauunterbrechung sollen die Arbeiten im einstigen Pferdestall weitergehen, damit dort das Forst- und Jagdmuseum Ferdinand von Raesfeld einziehen kann. Das erweist sich infolge der Unterbrechung gar nicht einmal als einfach. Baufirmen haben kaum freie Kapazitäten, auf die Ausschreibung der Trockenbauarbeiten hat sich erst gar keine Firma beworben.

Am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 17 Uhr können sich Interessierte über die Entwicklung des Areals informieren. Dokumentiert werden an den Tagen nicht nur die erledigten Arbeiten – so investierte die Kommune zuletzt mehr als 300 000 Euro in die Sanierung der Dächer – gezeigt werden an dem Tag auch Dokumente, die das Ergebnis der Bemühungen zeigen.

„Wir sind auf dem Weg“, sagt beispielsweise die Leiterin des Forst- und Jagdmuseums, Nicola Nibisch. Der Tag der offenen Tür solle auch Transparenz für Probleme bei der Entwicklung geben, sagt der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born).

Am Freitag um 13 Uhr wird im Haupthaus des Ensembles eine Ausstellung mit Werken des Mitbegründers des Freundeskreises für das Museum, Horst Juhl, eröffnet. Auf dem Weg von seinem Wohnort Bad Segeberg nach Born ist er vor 20 Jahren tödlich verunglückt. Hinterbliebene haben dem Museum in Born nun den Nachlass geschenkt. Aus dem umfangreichen Fundus sollen Werke der Gemeinde Langenhanshagen als Geburtsort Horst Juhls für eine Ausstellung zur Verfügung gestellt werden.

Timo Richter