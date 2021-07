Born

Die Mehrheit der Borner Gemeindevertretung ist nicht einverstanden mit einem Beschluss des Amtsausschusses. Konkret: Es geht um die Zustimmung zu einer Eilentscheidung des Amtsvorstehers Benjamin Heinke, zugleich Bürgermeister in Ahrenshoop, über die Einrichtung und Ausstattung eines Corona-Schnelltestzentrums mit zwei Standorten in Wieck und Ahrenshoop. Gut 216 000 Euro hatte Benjamin Heinke dafür locker gemacht.

Die Vertreter Borns im Amtsausschuss hatten diese Entscheidung nicht mitgetragen, nun geht das Boddendorf in Widerspruch. Vor allem die Bestellung von 40 000 Testeinheiten sorgt in Born für Widerstand. Folge des Beschlusses in der Gemeindevertretung ist, dass das Nein aus Born erst einmal eine aufschiebende Wirkung hat. Die Mitglieder des Amtsausschusses werden sich noch einmal mit der Angelegenheit beschäftigen müssen.

Zustimmung ohne Abstimmung?

Zwar wurde dem Vorgehen des Amtsvorstehers während einer Telefonkonferenz der Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden nicht ausdrücklich widersprochen. Doch eine Zustimmung geht nach Auffassung des Borner Bürgermeisters Gerd Scharmberg (Liste Wählergemeinschaft Bürger für Born) damit nicht einher. Er bezweifelt gar die Rechtmäßigkeit der Eilentscheidung Benjamin Heinkes.

Zu dem Zeitpunkt hat es dem Borner Bürgermeister zufolge überhaupt keine Aufforderung des Landkreises oder der Amtsverwaltung zur Einrichtung eines Schnelltestzentrums gegeben. Die telefonische Absprache habe nicht die Entscheidung des Amtsausschusses ersetzt, lautet die Hauptkritik aus Born. Während der Zusammenkunft der Mitglieder des Amtsausschusses wurde von Christiane Müller, Bürgermeisterin in Dierhagen, auf die Zustimmung des Vorgehens während der Telefonkonferenz hingewiesen. Sie hoffte, dass sich später auch alle Beteiligte an ihr Verhalten erinnerten.

Zweifel an Eilbedürftigkeit

Letztendlich geht es nicht um die Einrichtung des Schnelltestzentrums mit Standorten in der Darßer Arche in Wieck sowie in der Strandhalle Ahrenshoop, sondern allein um die Beschaffung von 40 000 Schnelltests. Born sieht erhebliche finanzielle Risiken, wurden doch bis zur Sitzung des Amtsausschusses nur ein geringer Bruchteil der Testsets benötigt. Übrige Kosten für den Betrieb der Einrichtungen waren von der Kassenärztlichen Vereinigung ausgeglichen worden. Das wurde auch während der Sitzung des Amtsausschusses so bestätigt.

Dennoch bleibt der Borner Bürgermeister bei seiner Einschätzung, dass diese Entscheidung des Amtsvorstehers keine Eilentscheidung gewesen sei. Denn, so die Argumentation, die Einrichtung eines Schnelltestzentrums „ist keine Pflichtaufgabe der Gemeinden“, sondern wäre in Ausübung der kommunalen Selbstverwaltung in Abstimmung mit zuständigen Stellen während einer Sitzung des Amtsausschusses möglich gewesen. Zu so einer dringenden Sitzung sei aber nicht eingeladen worden, die Telefonkonferenz zu dem Thema kein Ersatz im Sinne der Kommunalverfassung.

Aufklärung ausgeschlagen

Der Leiter des Hauptamtes im Amt Darß/Fischland, Karsten Braun, hatte zwar Aufklärung angeboten, doch die Borner Gemeindevertretung wollte die mehrheitlich nicht. Der stellvertretende Bürgermeister Mathias Löttge (CDU+) sagte, die Eilentscheidung Benjamin Heinkes sei durch nichts gedeckt. Es habe weder eine Weisung der Kreisverwaltung gegeben noch eine Rechtsverordnung des Landes. „Was ich bislang an Erklärungen gehört habe, reicht mir nicht.“

Widerrede hielt Albrecht Kiefer (Wählergemeinschaft Borner Alternative). In Corona-Zeiten passierten Fehler. Die Devise sei, dem Amtsvorsteher den Rücken zu stärken, nicht das Motto „jetzt haben wir sie“.

Kritik an „unterschiedlichen Maßstäben“

Von unterschiedlichen Maßstäben sprach dagegen der Borner Bürgermeister. „Ich werde als Gemeinde drangsaliert“, Recht und Gesetz seien verletzt worden. Nicola Nibisch erinnerte in diesem Zusammenhang an die Aktionen der Wählergemeinschaft, als für Born ein Gastronomie-Objekt erhalten werden sollte. Beim Kauf von Peterssons Hof erfolgten mehrere Klagen gegen den Bürgermeister sowie andere Beteiligte.

Am Ende wurde der Widerspruch gegen den Beschluss des Amtsausschusses bei drei Gegenstimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Wählergemeinschaften Borner Alternative und Unsere Heimat Born sowie einer Enthaltung beschlossen.

Von Timo Richter