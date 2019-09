Born holt Prüfausschuss in eigene Zuständigkeit zurück

Born

Zurück in die eigene Zuständigkeit hat Born die Haushalts- und Wirtschaftsführung geholt. Per Mehrheitsbeschluss hatten die Gemeindevertreter des Boddendorfs erklärt, einen eigenen Rechnungsprüfungsausschuss bilden zu wollen. Das Ansinnen haben am Dienstagabend die Mitglieder des Amtsausschusses bei drei Enthaltungen bestätigt. Doch dann ging der Ärger los.

Als nämlich der amtierende Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig wie aus dem Nichts eine Reduzierung der Zahl der Mitglieder im Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes von derzeit sechs auf fünf runterschrauben wollte, regte sich Widerstand. Vor allem beim Borner Bürgermeister, der darauf hinwies, jede der amtsangehörigen Gemeinden sollte mit einem Vertreter in dem Gremium dabei sein können. Allerdings scheiterte Gerd Scharmberg mit seinem Gegenantrag, die Zahl der Mitglieder des Ausschusses bei sechs zu belassen.

Ausschussbesetzung vertagt

Einige Mühe hatte Amtsvorsteher Benjamin Heinke im Anschluss, die so geänderte Hauptsatzung als Arbeitsgrundlage des Amtes an die neue Gegebenheit anzupassen. Schließlich hatten die amtsangehörigen Kommunen im Vorfeld jeweils einen Vertreter für die Mitarbeit im Rechnungsprüfungsausschuss benannt. Am Ende wurde nach einigem Hin und Her die Lösung gefunden, dass aus den von den Kommunen vorgeschlagenen Mitglieder fünf Personen für den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes gewählt werden sollen. Die Dierhäger Bürgermeisterin Christiane Müller sah in diesem Vorgehen überhaupt keine Probleme.

Abgeschlossen ist das Verfahren zur Neuwahl des Gremiums aber noch nicht. Die ebenfalls für Dienstag vorgesehene Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes wurde abgeblasen. Gerd Scharmberg forderte die Absetzung des Tagesordnungspunktes. Die Gemeinden hätten Entscheidungen unter anderen Voraussetzungen getroffen. Die Wahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes solle ordentlich während einer neuen Veranstaltung erfolgen. Dafür fand sich eine klare Mehrheit im Amtsausschuss.

Furcht um Geschlossenheit

Bereits bei der von Born gewollten Bildung des eigenen Rechnungsprüfungsausschusses hatte sich der amtierende Wustrower Bürgermeister in Kontra-Position begeben. „Ist das der richtige Schritt?“, fragte er sich. Für Wustrow wäre es das nicht, so Daniel Schimmelpfennig. „Wir wollen das Amt positiv gestalten.“ Mit weiteren eigenen Rechnungsprüfungsausschüssen müsse um die Geschlossenheit des Amtes gefürchtet werden.

Der Borner Bürgermeister sah in dem Schritt keine Abgrenzung gegenüber des Amtes. Im Übrigen werde eine Tiefenprüfung von Haushalt und Wirtschaftsplan des Kurbetriebs durch einen Wirtschaftsprüfer vorgenommen, nicht durch einen Rechnungsprüfungsausschuss. Das sei im Amt nicht anders. Die Entscheidung für den eigenen Rechnungsprüfungsausschuss sei nicht leichtfertig getroffen worden, die Gemeinsamkeit im Amt selbst werde damit nicht infrage gestellt.

Sachliche Entscheidungsgründe gefordert

Allein aus sachlichen Gründen sollte so eine Entscheidung getroffen werden, forderte Daniel Schimmelpfennig, nicht aus persönlichen Empfindungen heraus. Ahrenshoop etwa hatte während der zurückliegenden Wahlperiode wegen Unzufriedenheit mit der Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes ein eigenes Gremium gebildet. Dieses Recht wolle nun auch Born für sich in Anspruch nehmen, sagte Scharmberg. Zudem sei eine Kommune verpflichtet, so ein Gremium zu bilden. Gemeinden einer Amtsverwaltung können die Aufgaben an einen Ausschuss für den Gesamtbereich übertragen. In Born gebe es mit Beginn der neuen Wahlperiode ausreichend fachkundige Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner, um einen eigenen Prüfausschuss zu besetzen.

Von Timo Richter