Born schließt Schlupflöcher bei Zweitwohnungssteuer

Born

Die zum Amt Darß/Fischland zählenden Ostseebäder und Boddendörfer sollen in Sachen Zweitwohnungssteuer künftig mit einer Sprache sprechen. Hintergrund ist die juristische Auseinandersetzung in dieser Angelegenheit in einer amtsangehörigen Kommen. Das Verwaltungsgericht Greifwald hatte in diesem Jahr dem Kläger Recht gegeben, „obwohl er nur zum Schein in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldet ist“, heißt es in der Begründung zur Satzungsänderung. Die Borner Gemeindevertreter haben in ihrer jüngsten Zusammenkunft den ersten Schritt getan, und einstimmig eine geänderte Satzung im Ganzen beschlossen.

Um künftig nicht erneut wegen der alten Satzung juristisch „Schiffbruch“ erleben zu müssen, wie es der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born) ausdrückte, wurde in der neuen Satzung der Begriff Hauptwohnung konkretisiert. Reichte bislang eine Anmeldung mit Hauptwohnsitz in dem Boddendorf, wurde keine Zweitwohnungssteuer erhoben – auch wenn die Betreffenden nur selten in Born waren, beispielsweise woanders arbeiteten und dort auch Kinder in eine Betreuungseinrichtung schickten.

Nutzung ist entscheidend

Rückwirkend zum 1. Januar 2014 werden auch jene Inhaber eines Hauptwohnsitzes zur Zahlung einer Zweitwohnungssteuer herangezogen, deren Wohnung nicht vorwiegend genutzt werde „und deshalb tatsächlich Nebenwohnung ist“, heißt es in der geänderten Satzung. Betroffene Wohnungsinhaber könnten sich demnach nicht auf ein schutzwürdiges Vertrauen der für sie günstigen Anknüpfung an das formale Melderecht berufen. Die betroffenen Wohnungen seien nämlich nur aufgrund eigenen rechtswidrigen Verhaltens steuerfrei gewesen. Mit der rückwirkenden Inkraftsetzung „können die uns vorliegenden Verfahren im Sinne der Gemeinde abgearbeitet werden“.

Einheitliches Satzungsrecht

Der Bürgermeister hatte während der Sitzung der Gemeindevertreter darauf gepocht, dass infolge des Urteils eine rechtssichere Satzung beschlossen werden müsste. War bislang allein die Anmeldung entscheidend, kommt nun auch die Nutzung hinzu. Gerd Scharmberg zitierte aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach „nachweislich falsche melderechtliche Verhältnisse keinen Einfluss auf die Zweitwohnungssteuerpflicht haben dürfen“.

„Noch ist uns nichts durch die Lappen gegangen“, sagte der Borner Bürgermeister im Nachhinein. Schließlich sei die neue Satzung rückwirkend gültig. Jetzt werde man schauen, ob neue Bescheide zur Zweitwohnungssteuer erstellt werden müssten. Wichtigstes Ziel sei aber, ein einheitliches Satzungsrecht für die amtsangehörigen Gemeinden. „Ich gehe davon aus, dass in allen Gemeinden so verfahren wird“, sagte der Borner Bürgermeister. So stimmen die Perower Gemeindevertreter während der nächsten Sitzung über eine gleichlautende Vorlage ab.

Mehr Abgabegerechtigkeit

Für Born würden ihm spontan zwei Wohnungsinhaber einfallen, die künftig möglicherweise eine Zweitwohnungssteuer entrichten müssten. Die Betroffenen hätten zwar ihren Hauptwohnsitz in Born angemeldet, deren Lebensmittelpunkt spiele sich aber woanders ab. Mit der neuen Satzung solle auch mehr Abgabegerechtigkeit erzielt werden. Und sei ja sogar vom Bundesverwaltungsericht mit seinem Urteil aus dem Jahr 2009 eingefordert worden.

Aus dem Urteil geht laut Satzungsänderung auch hervor, dass eine solche rückwirkend in Kraft getretene Vorschrift nicht wegen des Verstoßes gegen das im Rechtsstaatsprinzip verankerte Gebot des Vertrauensschutzes unwirksam sei.

Von Timo Richter