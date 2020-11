Hauptkritikpunkt ist die Erhöhung der Amtsumlage, die allein in Born zu einem Mehraufwand in Höhe von annähernd 30 000 Euro führt. Es mangele dem Amt Darß/Fischland am Willen zur Sparsamkeit, meint Borns Bürgermeister. Worüber sich noch gestritten wurde und welche Konsequenzen das nun hat, erfahren Sie hier.