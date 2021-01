Ein neuer Amtsausschuss in Born (Vorpommern-Rügen) ist gewählt worden. Doch nun werden Vorwürfe laut – der Bürgermeister habe getrickst. Der weist einen Missbrauch jedoch zurück und kritisiert stattdessen die Neubesetzung des Bauausschusses. Was ist los in der Gemeindevertretung?