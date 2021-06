Ribnitz-Damgarten

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und damit auch die kommunalpolitische Sommerpause. In dieser Woche finden noch einmal einige Sitzungen statt. Hier unsere Übersicht der Sitzungswoche.

Stadt und Amt Barth

Am Montag, 21. Juni, treffen sich die Mitglieder der Gemeindevertretung Lüdershagen. Die Sitzung findet in Räumlichkeiten der freiwilligen Feuerwehr statt und beginnt um 19.30 Uhr. Thema ist unter anderem die Sanierung der Kreisstraßen im Verlauf der Ortsdurchfahrt. Außerdem geht es um den Bebauungsplan für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage im Siedlungsbereich Grünau.

Amt Recknitz-Trebeltal/Stadt Marlow

Öffentlich tagen am Dienstag, 22. Juni, die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Verkehr der Gemeindevertretung Tribsees. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr auf der Freilichtbühne. Neben der Vorstellung eines Neubauvorhabens geht es unter anderem um das Verkehrskonzept.

Ebenfalls an dem Tag kommen die Stadtvertreter Bad Sülzes zusammen. Das Gremium tritt sich am 22. Juni um 19 Uhr im Schulungsraum der freiwilligen Feuerwehr des Ortes. Unter anderem geht es um eine Änderung des Bebauungsplans „Mühle“. Außerdem wird über den Vertrag mit dem Kultur- und Heimatverein geredet, Thema ist unter anderen die Finanzierung.

Amt Darß-Fischland/Gemeinde Zingst

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Born kommen am Dienstag, 22. Juni, um 18 Uhr im Borner Hof zusammen. Während der Sitzung geht es unter anderem um die Einführung einer Mängelmelder-App sowie einer Änderung der Parkgebühren für den Parkplatz „Drei Eichen“. Vorgeschlagen ist, die Tageskarten um einen Euro zu verteuern. Abgestimmt wird zudem über einen Antrag zur Entwicklung des Grundstücks hinter dem ehemaligen BMK-Gebäude in Born.

Die Gemeindevertretung des Ostseebades Wustrow trifft sich am Donnerstag, 24. Juni, um 18 Uhr in der Fischlandhalle. Abgestimmt wird über die Aufnahme des beschrankten Parkplatzes in der Strandstraße in die Bewirtschaftung. Weil dessen Bau gefördert worden war, ist das Parken bislang kostenfrei. Außerdem geht es um die Teilnahme des Ostseebades als Partnergemeinde des Verbundprojekts „Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste 2021 – 2026“.

In Ribnitz-Damgarten und dem Bereich des Amtes Ribnitz-Damgarten finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Timo Richter