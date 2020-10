Born/Wieck

In der Spitze sind fast 80 Radler gleichzeitig auf dem Deich zwischen den Boddendörfern Born und Wieck unterwegs. Das hat eine Zählung durch Mitglieder der Wählergemeinschaft Borner Alternative ergeben. Die Tour auf dem an manchen Stellen nur 1,20 Meter breiten, teilweise an den Rändern von Wildschweinen aufgewühlten Deichweg bezeichnet Jürgen Schneider, sachkundiger Einwohner im Sozialausschuss der Borner Gemeindevertretung, als ebenso wunderschön wie „kreuzgefährlich“.

Mehr als 14-mal waren Mitglieder der Borner Alternative an verschiedenen Wochentagen, zu unterschiedlichen Uhrzeiten und unterschiedlichen Witterungsverhältnissen an der Strecke und zählten die vorbeikommenden Radler und Fußgänger. „Fast wie ein Wunder“ erscheint es Jürgen Schneider, dass sich beispielsweise Radwanderer mit großen Seitentaschen, Familien mit Kindern, die gerade erst dabei sind, den Umgang mit dem Fahrrad zu erlernen, Senioren, die jetzt erst wieder den Drahtesel für sich entdecken, der überdies E-Motor gestützt ein „schwindelerregendes Tempo“ erreicht.

Ganz zu schweigen von den Fahrradanhängern für Kind, Hund oder Gepäck, die mit einer Breite von bis zu 80 Zentimetern ein Begegnen oder Überholen fast unmöglich machten, dazu Jogger und Spaziergänger, nicht häufiger in die Quere kommen oder „ein Leib und Leben gefährdender Crash“ geschah.

Kritik von Wanderern

Zuletzt gab es während des Darßer Wandertages Kritik von Teilnehmern, die sich auf dem schmalen Weg von Radfahrern gestört fühlten. Seit etlichen Jahren gibt es vor allem in Born Vorstöße für den Bau eines neuen Radweges zwischen Born und Wieck entlang der L 21. Seitens der Kreisverwaltung war das Ansinnen jedoch regelmäßig mit dem Verweis auf die Alternativroute über den Deich zurückgewiesen worden. Zuletzt jedoch hatte Landrat Stefan Kerth seine Unterstützung für einen straßenbegleitenden Radweg zugesagt (die OZ berichtete).

Die Aktion durch Mitglieder der Borner Alternative habe laut Jürgen Schneider „überzeugende Zahlen und Argumente für einen straßenbegleitenden Radweg“ geliefert. Der würde Entlastung auf dem Deichweg bringen und damit mehr Sicherheit. Unter anderem über eine Radweg-Prioritätenliste wird am Montag, 19. Oktober, in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung und Mobilität beraten. Die Zusammenkunft in der Fachhochschule Stralsund beginnt um 17.30 Uhr.

Von Timo Richter