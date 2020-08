Born

Erstmals im Jahr 1985, dann seit Mitte August 1988 ist Hans-Jürgen Fritz als Allgemeinarzt in Born tätig. Zwar hat der heute 64-Jährige den Eintritt in den Ruhestand im kommenden Jahr vor Augen, doch wirklich vorstellen kann er sich diesen Schritt derzeit nicht. Wenn es Gesundheit und Leistungsfähigkeit mitmachten, sagt der Diplom-Mediziner, werde er noch weitermachen.

Die Borner Alternative in der Gemeindevertretung des Boddendorfs allerdings sieht jetzt schon Handlungsbedarf. In einem Antrag zur jüngsten Sitzung des Gremiums forderten Antje Hückstädt und Albrecht Kiefer, dass Bürgermeister Gerd Scharmberg und die Verwaltung unverzüglich Maßnahmen ergreifen sollten, um die ärztliche Versorgung nach einem Ausscheiden von Hans-Jürgen Fritz lückenlos sicherzustellen.

Ergänzt wurde die Forderung nach einer Ausweitung der medizinischen Versorgung. Die Mehrheit der Mitglieder der Gemeindevertretung hat das Ansinnen abgelehnt.

Frage nach Basis

Bürgermeister Gerd Scharmberg (Bürger für Born) fragt in diesem Zusammenhang nach der Grundlage, nach der ein Bürgermeister für die medizinische Versorgung zu sorgen habe. Natürlich, so Gerd Scharmberg, „haben wir eine klemmende Situation“, wenn der einzige Allgemeinarzt in Born mittelfristig seine Praxis schließe.

Mit der Forderung nach dem Aufbau eines medizinischen Zentrums für Born würden Ansinnen aufgemacht, die sich nicht realisieren ließen. „Das ist ein Versuch, etwas zu initiieren, das nicht funktionieren kann. Das soll mir auf die Füße fallen“. Damit fällt die Kritik des Bürgermeisters an dem Beschlussvorschlag der Borner Alternative noch gemäßigt aus. Laut Albrecht Kiefer solle die medizinische Versorgung in dem Ort möglichst auf ein neues Level gehoben werden.

Angriff auf Bürgermeister?

Natürlich sieht Gerd Scharmberg die Beschlussvorlage als Angriff auf seine Person. Sollte die Praxis nicht übernommen werden, so die Interpretation Gerd Scharmbergs, „werde ich verantwortlich gemacht“. Über den Fortbestand einer Arztpraxis entscheiden am Ende aber andere.

Bereits in der Vergangenheit habe die Kommune die medizinische Versorgung im Auge gehabt. So wurde in der Vergangenheit eigens ein Bebauungsplan geändert, um die Einrichtung einer Physiotherapie zu ermöglichen. Geschehen sei seitens der Interessentin allerdings nichts, auch wegen der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Borner Alternative dagegen fordert eine Verbesserung des Gesundheitssystems. Infolge einer Praxisaufgabe würde es keine Versorgung der Bevölkerung mehr geben, klagt die Borner Alternative.

Hans-Jürgen Fritz hat Entscheidung für Praxis nie bereut

Verwiesen wurde der Antrag der Borner Alternative erst einmal in den Sozialausschuss der Borner Gemeindevertretung. Beschäftigen wird eine Praxisaufgabe vorrangig die Kassenärztliche Vereinigung. Laut Hans-Jürgen Fritz existieren in Prerow drei Praxen für Allgemeinmedizin, zwei Mediziner praktizierten in Zingst; er sei allein in Born und sei einmal wöchentlich in der Außenstelle in Wieck anzutreffen.

Seit seiner Vertretung hat Hans-Jürgen Fritz seinen Entschluss für eine Arbeit in Born „niemals bereut“. Schon während der Vertretung wenige Jahre zuvor hatte der angehende Arzt das Vertrauen der Borner gewonnen.

Kein Tratsch-Zentrum

Erst in den Räumen der heutigen Sparkasse, ist der Mediziner seit 1993 direkt am Hafen tätig. Auch nach Praxisschluss wurde er immer wieder für medizinische Fragen herausgeklingelt. Am Anfang seiner Karriere wurde Hans-Jürgen Fritz zudem noch in der früheren Schnellen Medizinischen Hilfe verheizt.

Die Diskussion über die medizinische Versorgung in Born ist in der Praxis noch nicht angekommen. „Wir sind kein Tratsch-Zentrum“, sagt Hans-Jürgen Fritz.

Von Timo Richter