Borner Bürgermeister werben für Radwegbau entlang der L 21

Eindringlich appellieren der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg (Bürger für Born) sowie dessen beiden Stellvertreter Niklas Ziemann und Mathias Löttge (beide CDU+-Fraktion) für eine Aufnahme eines straßenbegleitenden Radweges zwischen Born und Wieck in die Prioritätenliste des Landkreises Vorpommern-Rügen. In einem offenen Brief an die Mitglieder des Mobilitätsausschusses des Kreistages werben sie für das Ansinnen. Nach einer ersten Beratung dazu im Juni wird am kommenden Montag die Aufnahme in die Prioritätenliste mit der Vorstellung des Radwegebeauftragen für den Landkreis Vorpommern-Rügen erneut auf der Tagesordnung des Gremiums stehen.

Vor allem Sicherheitsbedenken sprechen für den Borner Bürgermeister und seine Stellvertreter gegen das Fahrradfahren auf der L 21 zwischen Born und Wieck. Die Straße sei stark frequentiert, ein Sicherheitsabstand von zwei Metern zu Fahrradfahrern auf dem Abschnitt kaum möglich. Den Wunsch nach dem Radweg entlang der Landesstraße hatte die Kreisverwaltung in der Vergangenheit stets mit dem Verweis auf die Alternativroute abgelehnt.

Alternativstrecke ist viel zu schmal

Doch die Strecke über den Deich am Bodden lassen weder Verantwortliche in Born und Wieck als Alternative gelten. Teilweise ist der in beide Richtungen zu befahrende Weg nicht einmal 1,20 Meter breit. Viel zu schmal also für einen Radweg.

Zuletzt habe sich gezeigt, dass die Aufnahmen in die Prioritätenliste bei Radwegebaumaßnahmen an Landstraßen eine besondere Bedeutung bekommen hat, heißt es in dem Schreiben. Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern habe ein Lückenschlussprogramm für Landesstraßen aufgelegt. Dieses diene ausschließlich der Finanzierung von straßenbegleitenden Radwegen an Landesstraßen.

Mitspracherecht im Lückenschlussprogramm

Maßnahmen, die das Land dort aufnimmt, würden finanziell bis zum Erreichen des zugeteilten Verfügungsrahmens abgesichert und durch die Straßenbauverwaltung prioritär vorangetrieben. Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung hat den Landkreisen bei der Maßnahmenauswahl unter vorbestimmten Rahmenbedingungen ein Mitspracherecht für das Lückenschlussprogramm eingeräumt.

„Hier kommt die Prioritätenliste ins Spiel. Denn: Die vom Landkreis in diese Liste aufgenommene Radwegemaßnahmen erhalten im Zuge des Lückenschlussprogrammes die Chance der Umsetzung“, heißt es in dem Schreiben an die Mitglieder des Mobilitätsausschusses des Kreistages.

Zählaktion auf Deichweg

Gerade erst hatte die Wählergemeinschaft Borner Alternative die Ergebnisse einer Zählung von Nutzern des Weges über den Deich veröffentlicht. Demnach sind auf dem Abschnitt zwischen Born und Wieck bis an die 80 Radfahrer und Fußgänger gleichzeitig unterwegs (die OZ berichtete).

