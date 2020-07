Borner Gemeindevertreter diskutieren über neue Schule

Born/Barth

In der Kommunalpolitik in der Region Ribnitz-Damgarten herrscht derzeit weitestgehend Sommerpause. Doch einige Gremien tagen trotzdem. Hier die Sitzungen der Woche in der Übersicht.

Amt Darß/Fischland

Nach der Gemeindevertretung Prerow in der vergangenen Woche beschäftigt sich am Dienstag, 21. Juli, auch die Gemeindevertretung Born mit einem Schulstandort auf dem Darß. Während der Gemeindevertretersitzung, die um 18 Uhr im Borner Hof beginnt, soll darüber abgestimmt werden, ob die Gemeinde die Verhandlungen mit der Semper Holding AG, der das Darßer Bildungszentrum angehört, zum Verkauf des ehemaligen Schulgrundstücks in Born aufnimmt.

Anzeige

Dem Darßer Bildungszentrum ist von der Gemeinde Prerow der Mietvertrag für das gemeindeeigene Schulgebäude in Prerow gekündigt worden. Das Darßer Bildungszentrum plant nun, in Born einen neuen Schulstandort aufzubauen. Außerdem beschäftigen sich die Gemeindevertreter unter anderem mit der Gesundheitsversorgung in Born. Eine Einwohnerfragestunde ist ebenfalls vorgesehen.

Weitere OZ+ Artikel

Stadt und Amt Barth

Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit der Stadtvertretung Barth tagt ebenfalls am Dienstag, 21. Juli. Im Barther Rathaussaal soll dann die Gestaltung der Straßenoberfläche der Burgstraße/Schillerstraße in Zusammenhang mit der Abwassererschließung dieser Straßen vorgestellt werden. Auch hier wird es eine Einwohnerfragestunde geben. Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr.

Um 19.30 Uhr tagt am Dienstag zudem die Gemeindevertretung Karnin. Im Dorfgemeinschaftshaus geht es dann unter anderem um den Haushalt, die Änderung des Gesellschaftsvertrages mit der Klärschlamm-Kooperation M-V sowie um die Anhebung der Holzpreise.

In Ribnitz-Damgarten, in Marlow und im Amt Recknitz-Trebeltal finden in dieser Woche keine öffentlichen, kommunalpolitischen Sitzungen statt.

Von Robert Niemeyer