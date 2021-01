Borner Gemeindevertreter machen Weg frei für neues Einkaufszentrum

Born

Einstimmig haben die Borner Gemeindevertreter während ihrer Zusammenkunft am Donnerstag den Weg freigemacht für den Neubau des Einkaufszentrums. Die in die Jahre gekommene Immobilie soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Mit dem einmütig gefassten Aufstellungsbeschluss gaben die Mitglieder des Gremiums den Startschuss für das Genehmigungsverfahren.

Einig waren sich die Gemeindevertreter in der Notwendigkeit, das Einkaufszentrum an der L 21 zu ersetzen. Die Eigentümerin, die Edeka-Handelsgesellschaft Nord, hatte selbst den Antrag gestellt, die Immobilie neu zu bauen. Im Wesentlichen geht es um einen neuen Zuschnitt der Ladenflächen. So soll der Lebensmittelmarkt mit Vollsortiment von derzeit rund 1100 auf 1500 Quadratmeter wachsen. Hinzu kommt laut Beschlussvorlage die Option für eine Erweiterung um 300 Quadratmeter. Dazu kommt ein Lebensmitteldiscounter mit 1050 Quadratmetern Verkaufsfläche und Erweiterungsmöglichkeiten um zirka 200 Quadratmeter.

Anzeige

Fußläufige Anbindung soll besser werden

Ausdrücklich wünschten die Gemeindevertreter eine Verbesserung der fußläufigen Anbindung des Einkaufszentrums. Derzeit queren Fußgänger die im Sommer viel befahrene Straße direkt an der Einmündung. Die Folge sind regelmäßig gefährliche Situationen. In Born wird seit Langem der Bau eines Kreisverkehrs an der Stelle diskutiert. Weil dort aber nur eine öffentliche Straße auf die L 21 mündet, die Zufahrt zum Parkplatz des Einkaufszentrums gilt als Zuwegung auf ein Privatgrundstück, wurden solche Vorstellungen seitens der Straßenbauverwaltung regelmäßig ausgebremst. Nun wird der Edeka Nord GmbH die Lösung des Problems in die Schuhe geschoben.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und auch zwei weitere Wünsche hatten die Gemeindevertreter: Die Flächen für mögliche Erweiterungen des Supermarktes und Discounters sollen zugunsten einer größeren Vielfalt an Geschäften eingesetzt werden. Und damit meinte Mathias Löttge nicht den mit seiner Frau betrieben Modeladen, dessen Aktivitäten mit Abriss des Einkaufszentrums eingestellt würden, sondern einfach mehr Läden in der Immobilie. Außerdem solle die Bauherrin während des Abrisses und der Bauzeit die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Geschehen könne das Beispielsweise durch eine Einkaufsmöglichkeit in einem Zelt auf einem direkt benachbarten Grundstück. Kurzfristig wollten sich Vertreter der Edeka-Handelsgesellschaft Nord auf Nachfrage nicht äußern.

Drogerie-Sortiment wächst

Albrecht Kiefer (Wählergemeinschaft Borner Alternative) bezeichnet den Plan als „sehr gutes Vorhaben“. Auf Nachfrage hieß es, dass das Drogerie-Sortiment im künftigen Supermarkt deutlich erweitert werde. Denn auch einen Drogeriemarkt an den Ort zu holen, hat sich mit der Übernahme des einstigen Edeka-Marktes in der Ortsmitte von Zingst durch eine Drogeriemarktkette erübrigt. Weitere Märkte seien auf der Halbinsel nicht wirtschaftlich zu betreiben, hätten Anbieter eine entsprechende Anfrage beantwortet, hieß es in der Gemeindevertretung.

Als Geschenk für den Ort bezeichnete Niklas Ziemann (CDU+-Fraktion) den Antrag der Handelsgesellschaft. Der Ort werde ohne eigene Kosten aufgewertet. Klaus-Dieter Holtz (Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born) scheiterte mit dem Ansinnen, den Bau eines Kreisverkehrs der Bauherrin aufzuerlegen.

Nationalparkverwaltung redet wichtiges Wort mit

Bürgermeister Gerd Scharmberg (fraktionslos) nannte die Nationalparkverwaltung, die „ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat“. Schließlich befinde sich das Plangebiet innerhalb der Grenzen des Schutzgebietes. Die amtierende Leiterin des Nationalparkamtes Vorpommern, Claudia Hameister, hatte das Vorhaben als „heiße Kiste“ bezeichnet. Der Bürgermeister warnte vor zu großen Vorstellungen. Im Falle eines Versagens durch die Nationalparkverwaltung „würde Born sehr viel verlieren“.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter