Borner Unternehmer wird neuer Betreiber des Hotels Speicher Barth

Überraschende Nachricht in Zeiten der Corona-Krise: Das Hotel Speicher Barth wechselt den Betreiber. Der Kieler Hans Hermann Johnson hatte den ehemaligen Speicher von 1995 bis 1997 zu einem Hotel umgebaut. Nun übernimmt der Borner Unternehmer Jonas Holtz, Chef der Joho Hotel GmbH und Co. KG, das Vier-Sterne-Hotel am Barther Hafen.

Der 32-Jährige besitzt bereits eine Vielzahl an Ferienimmobilien auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Die langjährige Hoteldirektorin Heike Sommer wird das Hotel verlassen. Neuer Direktor wird Sebastian Grenzer.

Jonas Holtz, neuer Betreiber des Hotels Speicher Barth Quelle: Joho Hotel GmbH und Co. KG

Der 40-jährige gebürtige Rostocker war zuletzt für das Hotel Vienna House Easy in Bremen verantwortlich. Die OZ hat mit Jonas Holtz über die geplanten Veränderungen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf seine Pläne und seinen Optimismus in der Corona-Krise gesprochen.

Wie kommt man auf die Idee, in den schwierigen Zeiten von Corona ein Hotel zu übernehmen?

Der Betreiberwechsel war schon länger geplant. Ich beschäftige mich in meiner Unternehmensgruppe immer mit interessanten Immobilienprojekten. Da ich auf dem Darß in Born aufgewachsen bin, kenne ich die Region und die Menschen hier vor Ort sehr gut. Ich bin sozusagen ein echtes Küstenkind, dem seine Heimat sehr am Herzen liegt.

Inwiefern bringt die Corona-Krise Ihre Pläne durcheinander?

Natürlich haben wir uns auf die schnelle Übernahme gefreut und wollten sofort durchstarten. Corona bringt jetzt aber auch die Chance, schon Strukturen zu verändern und erste Abläufe zu optimieren. Des Weiteren befinden wir uns bereits in den Planungen zur Umgestaltung des Hauses, wo wir absolut keine Zeit verlieren wollen.

Ändert sich für Hotelgäste etwas, die bereits gebucht haben? Wie gehen Sie als neuer Betreiber mit Stornierungen durch Corona um?

Darüber verschaffen wir uns natürlich einen genauen Überblick und erarbeiten zusammen mit unseren Gästen einen Plan. Ansonsten gelten natürlich, wie für uns alle, die gesetzlichen Vorschriften.

Der Betreiberwechsel bringt auch personelle Veränderungen mit sich. Die langjährige Direktorin, Heike Sommer, wird das Hotel verlassen. Neuer Hoteldirektor wird der Rostocker Sebastian Grenzer. Warum haben Sie sich für ihn entschieden?

Herr Grenzer ist in meiner Unternehmensgruppe aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Hoteldirektor für den Aufbau meiner Hotels zuständig. Er genießt mein 100-prozentiges Vertrauen und verkörpert die Philosophie meiner Vorstellung von Hotellerie zu einhundert Prozent.

Wie sieht es mit den übrigen Mitarbeitern aus? Werden sie übernommen?

Ja, wir haben allen Mitarbeitern ein Übernahmeangebot unterbreitet und haben viele positive Signale bekommen. Ich gehe davon aus, dass uns fast alle Mitarbeiter erhalten bleiben.

Gibt es schon zeitliche Pläne für die Umbaumaßnahmen? Welche Arbeiten stehen an?

Wir werden das Hotel als Marke und Design komplett relaunchen und nun erst mal ein Moodboard erstellen. Ich gehe davon aus, dass das gesamte Interieur noch in diesem Jahr saniert wird und wir dem Hotel einen komplett neuen Look verschaffen werden. Ich freue mich sehr auf die Neuausrichtung, vor allem auch auf die Neuausrichtung der Gastronomie, wo wir auch ein komplett neues Konzept erarbeiten. Ich eröffne noch in diesem Jahr zwei Restaurants auf dem Darß und freue mich somit auf das Restaurant im Speicher.

Sie haben schon viele Firmen und dürften keine Langeweile haben. Warum haben Sie sich entschieden, dass Hotel in Barth trotzdem zu übernehmen?

Weil es in meine strategische Entwicklung passt. Ich habe bereits in den vergangenen Jahren in Ferienimmobilien investiert und eine eigene Verwaltungsstruktur aufgebaut. Aktuell betreibe und besitze ich etwa 200 Wohnungen sowie mehrere Pensionen und Hotelobjekte. Des Weiteren besitze ich in Zingst einen Marco Polo Store sowie eine Modeboutique, weitere Textil- und Gastronomiegeschäfte werden zeitnah folgen.

Viele Barther fragen sich, ob die Kammermusiktage auch weiterhin im Hotel Speicher stattfinden können. Wie stehen Sie dazu?

Die Kammermusiktage sind natürlich ein tolles Event. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammen mit der Stadt Barth dieses Event fortführen und vielleicht sogar noch ausbauen können. Ich stehe zu einhundert Prozent dahinter.

Sie sind in der Tourismusbranche tätig. Wie schaffen Sie es, sich in den schwierigen und ungewissen Zeiten den Optimismus zu bewahren?

Vorab möchte ich betonen, dass die Gesundheit aller in dieser schwierigen Zeit im Vordergrund steht. Aber ich gehe davon aus, dass unsere Tourismusregion als Gewinner der Krise hervorgehen wird. Urlaub außerhalb der Grenzen von Deutschland wird wahrscheinlich kaum bis fast gar nicht möglich sein. Die Feriendestinationen wie Mallorca haben bereits einen Shutdown bis zum Ende dieses Jahres angekündigt. Ich glaube zudem, dass sich das Reiseverhalten der Menschen nach Corona vorerst ändern wird und noch mehr der Fokus auf deutsche Urlaubsorte gelegt wird. In der aktuellen Lage sehe ich mich in meiner breiten Unternehmensstruktur bestätigt, weil eben viele Bereiche trotz Corona noch funktionieren und somit einiges abgefedert werden kann. Einmal mehr zeigt uns die Krise auch, wie wichtig der Tourismus für unsere Region ist und wie sinnvoll Investitionen für den Ausbau der Infrastruktur sind.

Von Anika Wenning