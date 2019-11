Borner Wählergemeinschaft will Hebesatz für Grundsteuer senken

Born

Für die Sorgen der Mitglieder der Wählergemeinschaft Bürger für Born, des fraktionslosen Mathias Löttge und des CDU-Vertreters Niklas Ziemann in der Gemeindevertretung über eine zunehmende Belastung von Grundstückseigentümern durch die Auswirkungen der Reform dieser Abgabe hat die Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born ein einfaches Rezept: eine Absenkung des Hebesatzes der Grundsteuer B, also für bebaute Grundstücke, von derzeit 380 Prozent auf 360 Prozent. Darüber soll während der Sitzung der Gemeindevertreter am 21. November abgestimmt werden.

„Bereits im Wahlkampf haben wir angekündigt, dass wir uns für Steuergerechtigkeit – auch im Hinblick auf die vom Bundestag beschlossene Grundsteuerreform – starkmachen werden“, lässt die Wählergemeinschaft verlauten. Born habe derzeit den höchsten Hebesatz aller amtsangehörigen Kommunen. Bürgermeister Scharmbergs Mehrheit, heißt es weiter, habe dann die Gelegenheit, „unserem Antrag zu folgen und die Senkung des Hebesatzes zu beschließen“.

Steuergerechtigkeit im Amtsbereich gewünscht

Das wird erfahrungsgemäß nicht passieren. Fraktionschef der Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born, Klaus-Dieter Holtz, begründet den Beschlussvorschlag einerseits mit der Schaffung von Steuergerechtigkeit im Amtsbereich sowie der vom Bundestag beschlossenen Reform der Grundsteuer. Der Hebesatz solle ab dem 1. Januar gesenkt werden, die Änderung sei im Haushaltsplan für das kommende Jahr zu berücksichtigen.

Erst im Jahr 2017 sei der Hebesatz von 360 auf 380 Prozent angehoben worden, so Klaus-Dieter Holtz in der Beschlussvorlage. „Begründet wurde diese Erhöhung mit dem Hinweis, dass die anderen Gemeinden des Amtsbereichs den gleichen Hebesatz beschließen werden.“ Dem ist aber nicht so. Alle anderen Kommunen hätten nach wie vor einen Hebesatz von 360 Prozent, klagt der Fraktionsvorsitzende.

Mindereinnahmen von rund 10 000 Euro erwartet

Cornelia Prehl, Leiterin des Amtes für Finanzen im Amts Darß/Fischland, weist auf Mindereinnahmen von rund 10 000 Euro hin, sollte der Hebesatz wie vorgeschlagen gesenkt werden. In den vergangenen Jahren sei die Gemeinde Born mehrfach von der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde darauf hingewiesen worden, dass die Hebesätze der Grundsteuer A, unbebaute Grundstücke, und B unter dem Landesdurchschnitt lägen. Der nivellierte Hebesatz für die Grundsteuer B habe 2018 und 2019 bei 396 Prozent gelegen.

Ein Absenken des Hebesatzes habe weitere finanzielle Auswirkungen, ergänzt Bürgermeister Gerd Scharmberg ( Wählergemeinschaft Bürger für Born). So verliere die Gemeinde nicht allein die etwa 10 000 Euro, sondern noch einmal den gleichen Betrag an Zuschüssen des Landes. In der Landesregierung werde der sogenannte gewogene Hebesatz ermittelt. Gemeinden, die einen geringeren Satz haben, müssten sich fragen, ob sie das Geld nicht nötig hätten und zudem auf Landesmittel verzichten könnten. Beschlossen worden sei der Hebesatz von 380 Prozent, um dem vorgegebenen Satz zu entsprechen.

Deutlicher Anstieg des mittleren Hebesatzes befürchtet

Und für die Kommunen könnte es noch schlimmer kommen. Im Zusammenhang mit der Reform des Finanzausgleichsgesetzes werde künftig vom mittleren Hebesatz gesprochen. Und der liegt nach Aussage Scharmbergs im kommenden Jahr „deutlich über 400 Prozent“, annähernd 430 Prozent sollen es sogar sein. Der jahrelange politische Streit auf Bundesebene verdeutliche die Problematik. Bayern habe gar eine Ausstiegsklausel durchgesetzt. Auf die sei Mecklenburg-Vorpommern allerdings nicht eingegangen, sondern habe das Problem einfach in die Kommunen geschoben. Weil nun aber gerade in Tourismusgebieten die Grundstückspreise in die Höhe gesprungen seien, müssten nun Wege gesucht werden, inwieweit etwa Mieterlöse in der Berechnung der Steuer einfließen, um Grundstückseigentümer nicht über Gebühr zu belasten. Ein einfaches Absenken des Hebesatzes, wie vorgeschlagen, komme einzelnen Grundstückseigentümern nicht spürbar zugute.

