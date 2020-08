Borner starten neuen Versuch für Radweg nach Wieck

Born

Einen weiteren Versuch, eine Lücke im Radwegnetz auf dem Darß zu schließen, hat die Fraktion CDU+ in der Borner Gemeindevertretung gestartet – in Form eines offenen Briefes an Landrat Stefan Kerth. Fraktionschef Niklas Ziemann und Mathias Löttge pochen auf den Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang der L 21 zwischen Wieck und Born. In der Vergangenheit hatte es verschiedene Initiativen gegeben.

Doch die Urheber hatten sich stets an Straßenbauamt Stralsund sowie der Kreisverwaltung die Zähne ausgebissen. Der Bau eines Radweges entlang der L 21 wurde in der Vergangenheit regelmäßig mit dem Verweis auf die alternative Streckenführung in Boddennähe abgelehnt.

Touristische Strecke als Alternative abgelehnt

In Born selbst hatte die Begründung für das Nein in schöner Regelmäßigkeit für Unverständnis gesorgt. Auch die Fraktion CDU+ sieht in der benannten Strecke an völlig anderer Stelle und Routenführung „keinesfalls eine zumutbare Alternative“.

Bereits die Mitglieder des Kreistages hätten sich aufgrund der „teilweise sehr unbefriedigenden Situation verkehrsbegleitender Radwege“ befassen müssen. Niklas Ziemann und Mathias Löttge beklagen in dem Schreiben an den Landrat, dass der als Alternative angesehene touristische Radweg die Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs unter Beachtung der Ausbaubreite und zahlenmäßigen Belastung keinesfalls gewährleisten kann.

Die beiden Vertreter der Fraktion CDU+ in der Borner Gemeindevertretung hoffen nun, dass sich der Landrat der Problematik annehme und die Initiative aus dem Kreistag begleite.

