Ein Stein des Anstoßes ist vor dem Bereich des Amtes Darß/Fischland liegen geblieben. Es geht um die Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes – in der Vergangenheit ein überaus strittiges Thema. Vor allem Misstrauen zwischen Born und Ahrenshoop gehörten zur Tagesordnung. Daran haben die Wahlen am 26. Mai sowie die Wahl des Ahrenshooper Bürgermeisters Benjamin Heinke zum neuen Amtsvorsteher wenig geändert.

Die Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses stand am Dienstagabend zur Debatte. Ohne die zu kennen hatten die beiden Kommunen aber schon im Vorfeld reagiert. So wollen die Ahrenshooper Gemeindevertreter heute Abend über die Auflösung des eigenen Rechnungsprüfungsausschusses abstimmen und die Aufgabe wieder dem entsprechenden Gremium des Amtes Darß/Fischland übertragen. Unter Gerd Scharmberg als Amtsvorsteher wollte sich der Künstlerort nicht in die Bücher gucken lassen. Aber: Die Abstimmung wurde von der Tagesordnung genommen. Grund ist die fehlende Benennung von Mitgliedern für den Ausschuss seitens mancher amtsangehöriger Kommune.

Bedenken „einiger Leute“

Während in Ahrenshoop laut Vorlage die Bedenken gegenüber der Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes nicht mehr gegeben sind, sind die Vorbehalte in der Nachbarkommune Born gewachsen. Dort nämlich stimmen die Gemeindevertreter während ihrer Zusammenkunft am Dienstag kommender Woche über die Bildung eines eigenen Rechnungsprüfungsausschusses ab. Laut Kommunalverfassung steht amtsangehörigen Kommunen so ein Schritt zu.

Der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg sieht dafür Bedenken „einiger Leute in Born“, die das an einer bestimmten Person festmachen: Ernst-Otto Kock aus Ahrenshoop. In Born werde davon ausgegangen, dass der Ahrenshooper wieder in den Rechnungsprüfungsausschuss komme, sagt Gerd Scharmberg. Aufgrund der Erfahrungen der Art und Weise, wie mit der Gemeinde umgegangen wurde – Gerd Scharmberg führt in diesem Zusammenhang Anzeigen gegen ihn oder den Betriebsleiter des Kurbetriebs, seinen Sohn Yves, an und dieses Tun in Ahrenshoop, also auch von jetzigen Amtsvorsteher nicht gebremst wurde – wolle sich Born nicht „amtsmäßig“ in die Bücher schauen lassen. Die Initiative gehe nicht von ihm aus, die Kommune nehme nur das Recht für sich in Anspruch, wie es Ahrenshoop seit Jahren praktiziert habe.

Zweifel an rechtmäßigem Sitzungsverlauf

Deutliche Zweifel an einem rechtmäßigen Sitzungsverlauf äußerte der Borner Gemeindevertreter Mathias Löttge. Weil die Sitzung des Amtsausschusses nichtöffentlich begonnen habe – seit etlichen Jahren Usus auch bei Zusammenkünften der Ahrenshooper Gemeindevertreter – will er von der Rechtsaufsicht eine Stellungnahme einfordern. Im Zweifel müsste die Sitzung wiederholt werden. Das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, etwa in Born, als lediglich ein nichtöffentlicher Beschluss gefasst werden sollte.

Einstimmig haben die Mitglieder des Amtsausschusses die Arbeitsgruppe Personal bestätigt. Die Bürgermeister der amtsangehörigen Kommune, der Amtsvorsteher sowie die Vorsitzende der Personalvertretung bilden wie gehabt den Ausschuss. Laut der Dierhäger Bürgermeisterin Christiane Müller habe sich die Arbeitsgruppe in der Vergangenheit bewährt.

Anträge auf Inkommunalisierung bestätigt

Jeweils einstimmig wurden Anträge zur Inkommunalisierung von Born, Dierhagen, Wustrow und Ahrenshoop beschlossen. Für Born sagte Gerd Scharmberg, es gehe allein die Zuständigkeit. So könne Born ohne die Inkommunalisierung für einen Teil der Liegeplätze im Borner Hafen keine Liegeplatzgebühren erheben, weil der Bereich nicht zu Born zähle. Alle von der Inkommunalisierung betroffenen Flächen gehen nicht in das Eigentum der jeweiligen Kommunen über, erweitert wird lediglich der Zuständigkeitsbereich, in dem die Satzungen der einzelnen Orte greifen.

