Brände in Lüdershagen bei Barth: Polizei fasst Tatverdächtigen

Am Sonntag hatten in Lüdershagen bei Barth fast 50 Heu- und Strohballen auf einem Feld nahe der Kirche gebrannt. Durch intensive Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei nun bereits wenige Tage nach dem Feuer einen Tatverdächtigen ermitteln, wie ein Sprecher mitteilte.

Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 43-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Er sei bereits polizeilich vernommen worden.

6500 Sachschaden bei beiden Bränden

Es bestehe aktuell der Verdacht, dass der mutmaßliche Täter auch für einen weiteren Brand in Lüdershagen verantwortlich sein könnte. Bereits eine Woche zuvor kam es dort, ebenfalls an einem Sonntag (22.August), zum Brand einer Strohmiete. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Sachschaden bei beiden Bränden wird auf mindestens 6500 Euro geschätzt.

